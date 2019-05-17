أشهر الأطباق الشرقية والغربية بأيدي أمهر الطهاة

المصدر: دبي ـ البيان

تحرص المطاعم الفندقية على توفير أشهر وألذ الأطباق مع الاهتمام باللمسة العربية التقليدية المميّزة المفعمة بالأناقة والرقي لتقديم تجربة تذوق غنية ومتنوعة.

وإلى جانب الأطباق والنكهات العربية والشرقية والشامية تتسابق الفنادق في استقطاب أفضل وأمهر الطهاة من أنحاء العالم بهدف تنويع المنتج وتوفير كافة الأطباق أمام رواد المطاعم. وقال ميلوس زيكوفيتش، مدير العمليات في الشرق الأوسط لدى «هاكاسان»، إن المطعم يستقبل شهر رمضان بقائمة إفطار جديدة بالكامل، حيث تقدّم للصائمين في أطباق مميّزة بلمسة عربية تقليدية مفعمة بالأناقة والرقي.

وقال بيلي كانيلاس المدير العام لوجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول، إن مطاعم كاسكيد تقدم باقة من العروض الخاصة خلال شهر رمضان لتوفر للجمهور تجارب استثنائيةً ضمن أجواءٍ الشهري الكريم، حيث سيحظى الجمهور بفرصة تذوق وجبات الإفطار والسحور ضمن صالاتها الداخلية أو في التراسات الخارجية.