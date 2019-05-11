230000 مبيعات السيارات المستعملة

المصدر: أبوظبي - البيان

تشير التقديرات إلى نمو في سوق السيارات المستعملة في الإمارات بين 10% إلى 15% بنهاية 2019، بعدما قفزت مبيعات العام الماضي لنحو 230 ألف سيارة، في ظل تنامي الطلب بفضل قيمة السيارة المقبولة إلى جانب تمتعها بجودة عالية، وفق خبراء مختصون ومسؤولون تنفيذيون في وكالات سيارات. وقال خبراء إن هناك إقبالاً كبيراً على سوق السيارات المستعمـــلة لاسيما المعتمدة من الوكالات بحيــث تتمتع بكفـــالة أو ضمان أو التي لم تقطع معدل 100 ألف كيلومتر أو اتي لم يمضِ علــى إنتاجها فترة زمنية تقل عن عام أو عامين.

وأوضح الخبراء أن العديد من الوكالات والشركات شرعت على مدار الأشهر الماضية إلى افتتاح معارض لبيع المستعمل لتلبية تطلعات شريحة واسعة من العملاء مشيرين إلى أن سعر السيارة المستعملة المعتمدة من الوكالة والتي لم تتعد 100 ألف كم يقل 20 إلى 30% عن الجديدة.

وذكروا أن نسبة مبيعات السيارات المستعملة إلى الجديدة في الإمارات تصل إلى 1:1 بينما تصل في البلدان الأوروبية والأمريكية إلى 3:1 لصالح السيارات المستعملة موضحين أنه مع الضريبة فإن السيارات المستعملة المباعة من قبل وكلاء البيع في الإمارات تستدعي ضريبة 5% ما لم تكن الضريبة مستوفاة عنها سابقاً.