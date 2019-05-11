267000 سيارة جديدة بحلول 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

يرتفع إجمالي عدد السيارات الجديدة التي يتم بيعها في السوق الإماراتي بنسبة 4.5% سنوياً ليصل إلى 267 ألف سيارة بحلول 2020 مقارنة بـ214 ألف سيارة في 2015، بحسب تقرير صادر عن شركة «ألبن كابيتال».

ورجح التقرير أنْ تُواصل الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة الاستحواذ على أكثر من 75% من أسطول سيارات الركاب في منطقة الخليج العربي بحلول عام 2020.

وتأتي الإمارات في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية من حيث حجم سوق السيارات الجديدة، بحسب تقرير أخر صادر عن مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» المتخصصة في دراسات الأسواق، متوقعاً نمو قطاع مبيعات السيارات على المدى المتوسط في ظل تطور البنية التحتية والنشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة. وبحسب التقرير يشكل قطاع السيارات الفاخرة أو المتميزة نحو 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الإمارات، في حين أن هذه النسبة تصل إلى نحو 5% في باقي دول الخليج.

وأشار التقرير إلى أن أكبر عشر شركات عالمية لإنتاج السيارات استحوذت على 82.3% من مبيعات القطاع، إذ تصدرت سيارات «تويوتا» بحصة بلغت نسبتها نحو 29.6%، وجاءت سيارات «نيسان» في الترتيب الثاني بحصة بلغت 16.7% فيما حلت العلامة التجارية «ميتسوبيشي» في المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت نحو 9.6%.

وأوضح التقرير أن قطاع السيارات في الإمارات أوشك على تجاوز الفترة الأصعب التي مرت بالقطاع على مدار العامين 2016 و2017، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت تمثل منطقة نمو جديدة تؤهل القطاع لمعاودة الانتعاش خلال العام 2018.

في حين ذكرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن سوق السيارات يعد جزءاً مهماً من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التصليح في الإمارات، إذ تلبي شركات السيارات في الدولة الطلب على المركبات والشاحنات وقطع الغيار في السوق المحلي، كما يعاد تصدير المركبات الجديدة والقديمة وقطع غيارها إلى أسواق خارجية.

رواج

تتعدد وسائل الترويج من جانب شركات ووكالات السيارات خلال شهر رمضان للفوز بأكبر كعكة من المشترين واستغلال نشاط الطلب قبل العيد حيث تشتعل المنافسة بين الأنواع المتعددة من السيارات التي تلبي احتياجات كل الأذواق.

صيانة

يقدم عدد وكلاء شركات السيارات خدمات نوعية لجذب المتسوقين حيث تشمل خدمات الصيانة المجانية لعدد محدد من الكيلومترات أو السنوات حيث تشكل تكلفة الصيانة أعباء يضعها المستهلك في حسبانة عند اتخاذ قرار الشراء.

تأمين

توفر بعض الوكالات ضمن عروضها الترويحية خدمات التأمين على السيارات لمنح المشترين أفضل العروض عبر باقة مميزة من التأمين الشامل تحصل عليها الوكالات من شركات التأمين بأسعار مميزة عبر عقود جماعية مما يلبي طموحات المشترين.

وقود

توفر بعض الوكالات الوقود المجاني على السيارات المباعة وذلك ضمن منظومة الترويج حيث يتم منح المشتري كوبونات لملء خزانات الوقود تضمن تعبئة السيارة بالمجان لفترة محددة حسب العرض المقدم .