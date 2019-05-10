الأعراس والمناسبات قاطرة حركة الشراء

المصدر: دبي ـ البيان

مع اقتراب العيد يتزايد الانتعاش في سوق الذهب والمجوهرات في الإمارات حيث تقترن الأعياد بالمناسبات السعيدة والأعراس وحفلات الخطوبة والزفاف، كما تتزامن مع بدء موسم الإجازات حيث تفضل شرائح واسعة من المقيمين شراء المشغولات الذهبية باعتبارها الهدايا الأغلى والقيمة الأكبر التي يمكن شراؤها للأهل أو هدايا للمقربين.

وقال انتصار ورد مدير محل «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، إن اقتراب عيد الفطر ينعش حركة الشراء للذهب على غرار كثير من السلع الأخرى، خاصة أن الذهب يجري تقديمه هدايا في أحيان كثيرة حيث يعتبر الهدية التي يفضلها الكثيرون في مختلف المناسبات، وينتهز كثير من الشباب المقبلين على الزواج فرصة العيد لعقد حفلات الزفاف.

بريق مختلف

ونوه بأن غالبية تجار الذهب يراهن على قرب عيد الفطر لانتشال الموسم من حالة تراجع المبيعات التي تستمر طيلة شهر رمضان، ما يجعلهم يتبارون على تقديم خصومات وعروض لتشكيلات متنوعة من المجوهرات الذهبية تلبي جميع الأذواق ومختلف الطلبات والميزانيات، وهو ما يضفي المزيد من البريق على تجارة المعدن الأصفر طابعاً جيداً خلال هذا الموسم المهم.

ورداً على سؤال حول جنسيات الزبائن الذين يقبلون على الشراء في رمضان وموسم العيد، قال إن «معظم الزبائن من المقيمين والزوار من جنسيات عربية مختلفة: مصر، العراق، الأردن، سوريا وغيرها مع نسبة ضئيلة من المواطنين المحليين».

الالتزامات المالية

وقال جورج رضا مدير محل «مجوهرات سيدتي»، إن النشاط لدى منافذ بيع الذهب في النصف الأول من رمضان يكون ضعيفا نظراً لانشغال معظم المتعاملين بدخول الشهر أو سفر البعض لقضاء شهر الصوم في بلدانهم، لافتاً إلى أن كثرة الأعباء والالتزامات المالية خلال رمضان تساهم في خفض المبيعات بشكل واضح.

وأضاف: يترقب التجار انتهاء فترة الركود في المبيعات التي تخيم على النصف الأول من شهر رمضان، ليبدأ الطلب على المشغولات الذهبية في الانتعاش كالمعتاد قبيل انتهاء الشهر الكريم. ومع قرب عيد الفطر باعتباره موسماً للمبيعات مع تزايد وتيرة الإقبال المقيمين على الشراء هدايا لذويهم وعائلاتهم وأقاربهم.

وأوضح جورج رضا أن مشتريات الذهب خلال شهر رمضان وموسم العيد تتركز عادة على الأطقم البسيطة من عيار 18و21 و22 جراماً، بخلاف المناسبات الأخرى كالأعراس التي يركز فيها الزبائن على شراء الأطقم الثقيلة.

«زينة.. وخزينة»

يعد الذهب أفضل وعاء ادخاري عبر التاريخ، وهو ما أدركه الأولون، ومن هنا ظهرت مقولة «الذهب زينة وخزينة»، لكونه يضفى بهجة وإشراقاً على منظر المرأة، كما أنها إذا احتاجت إليه في ضائقة من صروف الزمان فإنه يصبح بالنسبة إليها بمثابة ادخار ليوم الحاجة وهو أيضاً أداة تحوط وقت الأزمات.

الأشهر والأكبر

يعتبر سوق الذهب في دبي والإمارات من أشهر وأكبر أسواق المعدن الأصفر في العالم نتيجة اعتماده على تجارة التجزئة، إضافة إلى جودته، ما يساعد على زيادة الإقبال من المستهلكين من مختلف الجنسيات.

سُمعة عالمية

يحظى سوق دبي للذهب في منطقة ديرة بشهرة عالمية واسعة بدأت منذ الأربعينيات من القرن الماضي. ومع وجود مجموعة كبيرة من المتاجر التشكيلة الكبيرة من المشغولات والأسعار المناسبة، تحول السوق إلى وجهة مثالية لمحبي اقتناء المجوهرات.

فرحة العمر

ينتهز كثير من الشباب المقبلين على الزواج موسم عيد الفطر فرصة لعقد حفلات الزفاف، ما يتسبب في حدوث رواج كبير في شراء الذهب والمجوهرات كشبكة العرس على أن اعتبار أن الذهب الأعلى ثمناً وقيمة في هذا المناسبة.