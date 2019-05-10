14 % من تجارة الذهب العالمية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تستحوذ الإمارات على نحو 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، فيما ترتفع قيمة الصادرات وإعادة التصدير بصورة تكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في الدولة ويؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب على مستوي العالم.

ويعود النمو المتواصل في صناعة وتجارة الذهب إلى زيادة النشاط السياحي في الأسواق وزيادة الطلب على منتجات الذهب، خصوصاً في قطاع تجارة الجملة وإعادة التصدير. وبحسب أحدث بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك حول التجارة الخارجية المباشرة للذهب تصل قيمة واردات الدولة من المعدن الأصفر إلى 142.4 مليار درهم، فيما سجلت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم.