شاهد.. استعدادات عراقيي الموصل لشهر رمضان

المصدر: البيان الالكتروني

بدأ العراقيون في مدينة الموصل استعدادهم لشهر رمضان الكريم، الذي يصادف اليوم الإثنين 6 مايو، في وقت مبكر، وذلك قبل حلول الشهر الكريم.

ففي أحد الأسواق الشعبية بمدينة الموصل، تراص الباعة لعرض بضائعهم من تمور وحلويات يكثر انتشارها في شهر رمضان، حيث تزداد رغبة الناس بتداولها، كالزبيب وعصير الليمون والرمان، والبقلاوات، على حد قول أحد الباعة.

الظروف المادية السيئة عند الكثير من الناس، بحسب "يورونيوز" دفع بعض الباعة إلى تخفيض أسعارهم، قبل بداية الشهر، ويقول بائع آخر:"يزداد طلب الناس على التمور والطحينية والدبس في شهر رمضان، أجرينا تخفيضات بسبب الظروف المادية للناس، بدلا من بيع الكيلو بستة نبيعه بخمسة وممكن نبيعه بأربعة لمن لا يملك القدرة على الشراء، تسهيلا لأمور الناس".

وألمح أحد المتسوقين إلى أن التحضيرات للشهر الكريم تبدأ قبل أسبوع، من شراء مأكولات وملابس وما شابه، فخلال الشهر سيكون الناس صيام، وقال:"ومع حرارة الجو سيكون من الصعب على الناس التسوّق".