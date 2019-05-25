مسجد بان هاو في تايلند

المصدر: إعداد: وفاء فاروق ــ غرافيك: فاطمة الفلاسي

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مسجد بان هاو يقع في محافظة تشيانغ مي في تايلند، وهو واحد من سبعة مساجد تعود للجالية الصينية التايلندية، ومن أكبر المساجد في تشيانغ مي، وهذا المسجد استطاع أن يعكس الصورة الحقيقية للإسلام، من خلال نشر المبادئ السامية للدين الإسلامي كالتنوير والتعليم والتسامح.



2

بهوان يضمهما المسجد، الأول مخصص للصلاة، والثاني مخصص للتعليم.



20

ألف طالب يترددون على المسجد سنوياً طلباً للعلم.



5

ساعات يومياً تُخصص لطلبة العلم من الثامنة صباحاً حتى صلاة الظهر خلال خمسة أيام في الأسبوع.



160

متراً مربعاً هي مساحة المسجد الإجمالية المكوّن من طابقين.



2

يوجد أعلى المسجد مئذنتان.



3

لغات استُخدمت للكتابة على جدران المسجد، هي العربية والصينية والتايلندية.



8

ديانات وربما أكثر يقوم معتنقوها بزيارة المسجد بشكل دوري.



7

مساجد أنشأها الصينيون في مدينة تشيانج ماي، ويعتبر هذا المسجد واحداً من ضمن المساجد السبعة.



8

ساعات يبعدها المسجد عن العاصمة التايلندية بانكوك إذا ما كانت الرحلة بالسيارة.



حقائق



ـــ بُني المسجد في القرن التاسع عشر من قِبل مجموعة صينيين، على رأسهم تشين هو الذي كان ينشر العلم في تايلند ذلك الوقت.



ـــ كتب على بوابة المسجد ثلاثة حروف صينية تعريفية موجودة حتى الآن تعني معبد النقاء، وذلك رغبة من الصينيين في أن تنشر فكرة أن المسجد من أهم صفاته نقاء الجو العام.



ـــ تم بناء المبنى الحالي للمسجد وتجديده على طراز خاص يجمع بين الطراز الصيني والعربي القديم.



ـــ المسجد يستقبل الطلاب الذين لم يستطع آباؤهم إرسالهم إلى المدارس للتعليم بسبب الفقر، وبعد فترة من بداية هذا المشروع الإنساني العظيم قررت الحكومة التايلندية أن تعترف بالمسجد مدرسةً من قِبل وزارة التعليم.



ـــ في أيام العطلة السبت والأحد يفتح المسجد أبوابه لطلاب العلوم الدينية وتحفيظ القرآن.



ـــ العمل في المسجد تطوعي، سواء من المدرّسين أو حتى محفّظي القرآن الكريم، ما يجعل الأمر نموذجاً ترغب جميع دور العبادة في تطبيقه.



ـــ المسجد يُعتبر من أكبر مساجد مقاطعة تشيانج ماي، سواء على مستوي الدين أو التعليم.



ـــ يُعتبر المسجد أيضاً مزاراً للسائحين القادمين من خارج تايلند، وخاصة من الصين، إذ إنه يُعتبر أثراً تركه أجدادهم بصمةً واضحةً في تايلند.