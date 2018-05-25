مسابقة رمضان زايد الخير - السؤال التاسع

تطرح «البيان» عبر صفحات ملحق «زايد الخير» مسابقة يومية تتضمن أسئلة حول أهم القرارات التي أصدرها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

بالإضافة إلى الجوائز والتكريمات التي حصل عليها، رحمه الله، وتلقي الضوء على مسيرة القائد المؤسس ومنجزاته، وشخصيته الفذة ومبادئه التي قدمت مثالاً لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم وأكثرها إلهاماً.

وتأتي المسابقة برعاية «اتصالات»، كما تقدم جوائز يومية عبارة عن 5000 درهم لكل فائز.

وتحرص المسابقة من خلال أسئلتها وتفاعلها مع قراء «البيان» الكرام على إحياء ذكرى القائد المؤسس والوقوف عند قراراته التاريخية التي عملت على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات، ووضعت الأسس الراسخة لانطلاق دولة الاتحاد، فضلاً عن أبرز الجوائز التي نالها المغفور له بإذن الله، والتكريمات التي حصل عليها محلياً ودولياً، والتي كانت ثمرة جهوده، رحمه الله، في ميادين العطاء والخير للإنسانية جمعاء.



متى أصدر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، القانون الاتحادي رقم 10 في شأن المرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم الهيئة المرفية؟



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