شاهد.. إفطار جماعي فوق جبال طويق بالرياض

المصدر: البيان الالكتروني

لم يتوان شباب سعوديون في اقتناص الفرصة وإيجاد موقع جذاب ومبهر، فظهرت روعة التصوير لديهم ووثقوا إفطارهم الرمضاني من فوق جبال طويق بمنطقة الرياض باتجاه محافظة الحريق.

وتصدى لهذه المهمة المصور زيد العقيلي بكاميرته ليصور المشهد الخلاب، الذي أسر اهتمام مستخدمي التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال "العقيلي"، مصور مونتير وصانع محتوى لـ "سبق" عن تفاصيل المقطع الذي حقق انتشاراً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي والذي تم تصويره في أعالي جبال طويق باتجاه محافظة الحريق: إن تصوير الطبيعة في مدن المملكة ينسجم مع رؤية 2030 في استغلال المقومات السياحية لكل منطقة من مناطق المملكة وبما أني عضو في لجنة التنمية السياحية بمحافظة الدلم ومن هواة تصوير الطبيعة وتخصصي أكثر في مجال الفيديو والتصوير الجوي وصناعة المحتوى، فقد بدأت في تصوير بعض الأماكن الطبيعية في دولتنا الغالية حفظها الله.

وأضاف: بالنسبة للفيديو المتداول، والذي تم تصويره يوم السبت الماضي، وثقف فيه لحظات إفطارنا على حافة أحد جبال طويق، حيث إن السيول والأمطار توالت على منطقة الرياض وجبال طويق تحديداً وتشكلت تلك الأماكن الطبيعية في الأودية والجبال؛ وبمساعدة صديقي الرحال عبدالرحمن الحقباني ( بارق نجد ) بسيارته المجهزة للأماكن الوعرة، وذلك لأن المكان كان بعيداً ولا يوجد خدمة اتصال وأيضاً وعورة المكان وصعوبته جعلته متنزهاً طبيعياً صعب الوصول إليه.

وتابع: بحكم خبرتي في مجال صناعة الأفلام والتصوير الجوي والفيديو حاولت أن أختار المكان بكل دقة باستخدام طائرة الدرون لأنها تعطي جمالية للمكان وتأخذ مجالاً أوسع لمشاهدة المنظر الطبيعي مع جميع الاتجاهات بكل سهولة، واخترت هذه المنطقة بالتحديد لجمالية المكان وطبيعته المطلة على الوادي بالأسفل.

يذكر أن العد التنازلي بدأ لافتتاح مشروع "القدية" القريب من جبال طويق والمدينة الترفيهية والرياضية والثقافية الأكبر في العالم، بعد أن وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حجر الأساس للمشروع الضخم الذي سيغير وجه المملكة الترفيهي.

ويهدف المشروع المتكامل إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص وظيفية ملائمة في مجالات مبتكرة للمواطنين، ويكتمل تدشينه عبر 3 مراحل ليكون الوجهة الأمثل والأنسب لكل شرائح المجتمع السعودي.