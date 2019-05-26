ايلاريا: البيـوت التراثيــة.. أبواب مشرعة بتقاليد التواصل

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم-تصوير- دينيس مالاري

نافذة على الآخر تُروى من خلالها شهادات شخصية ورؤى إنسانية تسرد قصصها في زيارتها الأولى لمدنها العامرة بالعطاء، في نسيج متداخل يغزله الفرح وتشد أطرافه ألوان التواصل الحضاري التي تعكس صورة مجتمع مترابط الصفوف تسري في أوصاله طاقة الأمل واستشراف المستقبل النابعة من قلب الإمارات النابض باحترام الآخر.

التجول في أزقة وأحياء منطقة دبي القديمة المعتقة يحمل الكثير من المتعة والشغف، لتلقي المزيد من المعلومات حول جماليات التشييد وخصائص التصميم البيوت المتناغمة في أشكالها ووحدتها المنتظمة، التي استوقف المهندسة المعمارية ايلاريا كثيراً، ودون أن تقصد وجدت نفسها تقارنها بالطراز المعماري لمنطقة سانتا كروز اشبيلية، وأزقتها الضيقة التي تلتقي وسطها العديد من المنازل الكلسية القديمة، التي تختلف في الألوان والأشكال، ولكنها في النهاية تنحاز لروحها الشرقية المستوحاة من المعمار الإسلامي، كما هو الحال في دبي وبيوتها التراثية المشرعة أبوابها بتقاليد التواصل عبر الأجيال.

بنية تكونية

وفى السياق تؤكد ايلاريا الحنين إلى الماضي يغلف أرجاء منطقة الفهيدى بشكل لا يصدق، من المدهش رؤية أعمال الترميم التي أنجزتها مدينة دبي، ليستحضر البنية التكونية والتصميمية لهذه البيوت التي كانت سائدة في دبي منذ منتصف القرن الـ19 وحتى سبعينات القرن الـ20. وفقاً لما أطلعتنا عليه المرشدة فتحية سلامه ضمن برنامج مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري، والتي باتت اليوم من أهم المزارات السياحية التي تقوم بدورها التفاعلي كجزء من الاستراتيجية الثقافية الوطنية لحماية التراث.

ملامح المجتمع

وتعتقد ايلاريا أن العناية بالتفاصيل الدقيقة في صياغة هذا الحي التاريخي المرصوف بالكامل بالحجارة عبر أزقتها وشوارعها الداخلية، وفقاً لتقنيات البناء المتوارثة يجدد الحنين لهذا الماضي، وسط صورة بصرية إنسانية تغوص في أعماق الذاكرة، وكأنني أطالع مشهداً سينمائياً، يحكي قصة تلك المنطقة التي يعود تاريخها إلى العام 1890م، حين أرفع رأسي وأطالع البراجيل العالية تقف شامخه في الأعلى، أتلمس الجدران المصنوعة من الجص والحجر التي لا تكثر خلالها الفتحات، بل على العكس تماماً ما توفر منها هو مرتفع للغاية وضيق جداً، ويعود السبب وفقاً لما قالته المرشدة فتحية لتوفير الخصوصية، فتلك من سمات المجتمع الإماراتي المحافظ، وأكدت أن تلك المتاهات والتعرجات التي تصل الأزقة والبيوت هي أيضا من ضمن تلك الأسباب، ولكن ما ظل عالقاً في ذهني وبحكم مهنتي، أن معظم تلك البيوت وإن لم يكن جميعها تنحاز لجهة الجنوب الغربي، ولكن جاءت الأجوبة سريعا من قبل فتحية وكأنها قرأت أفكاري قائله: نعم تم بناؤها بهذا الشكل لتكون متوجهة نحو قبلة الصلاة.

بيئة تفاعلية

وتضيف فتحية: لقد لعب الحي بحكم موقعه الاستراتيجي على خور دبي، دوراً مهماً في إدارة دبي وتنظيم علاقاتها التجارية العابرة للبحار، كما لا يزال الحي مجاوراً لديوان سمو حاكم دبي. وتُستغل مباني الحي حالياً في احتضان العديد من الأنشطة المتنوعة (العامة والخاصة) من معارض فنية، ومتاحف متخصصة، وجمعيات فنية، ومراسم للفنانين، ومراكز ثقافية مثل مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الثقافي الحضاري، كما ويستضيف الحي العديد من الفعاليات الموسمية مثل «معرض سكة الفني» و«برنامج الفنان المقيم» و«أسبوع التراث»، وفعاليات اليوم الوطني والمناسبات الدينية، وتتوزع في الحي المقاهي والمطاعم والنُزُل ذات الأجواء التراثية الخلابة والمريحة.

زيارة أخرى

وفى نهاية جولتها وعدت ايلاريا القائمين على مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري بتكرار الزيارة، ولكنها في المرة القادمة لن تأتي إلى دبي بمفردها، ولكنها على اقل تقدير سوف تعود برفقة صديقتها وأفراد عائلتها، فالإمارات طالما بدورها كبلد راع لثقافات العالم على أرضها لتصنع تكاملاً لا تنافراً كما يظن البعض.

بعد معماري

النهضة العمرانية في دولة الإمارات هي امتداد لما كان يدور من حراك ثقافي عبر تاريخها، حيث كانت كل تلك الجهود والمحاولات بشارات لميلاد نهضة ثقافية حديثة، ومؤسسات متخصصة، ومع كل تلك الجهود لم يكن التفاعل مقتصراً على المواطنين فقط، بل ومقيمين أيضا، فقد كان لهم حق المشاركة في نمو هذا المناخ الإيجابي الذي يتضمن العديد من القوميات التي تقيم على أرضها.

واستطاعت تحقيق استفادة من هذا المزيج لتكون نسيجاً واحداً لكنه لا يتعارض ولا يتقاطع، بل يحتفظ كل بخصوصيته وهويته، فالتمسك بالثقافة المحلية هي اللبنة الأولى للسلم الحضاري الذي يصل بدولة الإمارات إلى العالمية، فكل عناصر الثقافة المحلية هي الجذور التي تنمو عليها الأوراق والساق شجرة الحضارة ذات الملامح والخصائص الإقليمية، مع مراعاة البيئة العالمية وما يجري فيها من تطور وحداثة، كما أن البعد المعماري الأصيل أضفى على مدن الإمارات بعداً ثقافياً متعدد الوجوه، نتيجةً لاختلاف البلدان التي وفد منها المقيمون على أرضها، لذلك كونت الدولة لنفسها منذ البداية هوية ثقافية تنسجم مع طابعها متعدد الثقافات والأجناس والأعراق، وعندما توسعت في السنوات الأخيرة وازدهرت اقتصادياً، على النحو الذي جعلها نموذجاً فريداً بين الدول في النمو العمراني والاقتصادي، وحدث هذا بشكل تلقائي شجعت على انسيابية طبيعة المواطنين الذين اعتادوا رؤية هذا التمازج على أرضهم.

مشهد ابداعي

الفعاليات الثقافية والفنية إحدى أهم الركائز الأساسية التي تشكل المنظومة الثقافية في دولة الإمارات، الداعم للحوار الحضاري وبناء جسور التواصل بين الأمم والشعوب، من خلال تهيئة الأجواء الملائمة من قلب الحدث، تعتمد على الابتكار والبحث الدؤوب عن آليات تثري المشهد الابداعي القائم على التواصل وفهم الآخر، فالعالم من حولنا يعيش اليوم فترة انتقال حضاري حافلة بالكثير من قوى التغيير والتفاعلات، حيث ينقلنا المشهد الثّقافي إلى آفاقٍ أرحب، وأبعادٍ مكانيّة أسهمت بشكلٍ جليّ في إمداد هذا المشهد بباقاتٍ متنوّعةٍ من الروافد الإنسانية المؤثرة.

في سطور

الاسم: ايلاريا

العمر: 29

المهنة: مهندسة معمارية

الهواية: جمع التحف

الجنسية: أسبانيا

تعد منطقة سانتا كروز اشبيلية وهي مسقط رأسي من أجمل الأماكن السياحية في أسبانيا، التي تتزين عن باقي البلاد بمزيج هائل ومتخبط من الحضارات، فنجدها تستقطب الآلاف من السياح يوميا، للتمتع بجمالها وبنائها ومرافقها التاريخية المتعددة، وهي وجهة متميزة لعشاق الفنون المعمارية التاريخية.