رمضان في كوريا الجنوبية.. إفطار جماعي إماراتي سعودي في سيئول

المصدر: يونهاب

ذكر اتحاد المسلمين الكوريين الجمعة أن مسجد سيئول يقيم إفطارا جماعيا للصائمين في فناء المسجد بدعم من وزارة الأوقاف السعودية.

وقال مسؤول في المسجد إن الإفطار المقدم من وزارة الأوقاف السعودية بدأ منذ يوم الاثنين 13 مايو، حيث شارك في الإفطار الرمضاني حوالي 400 صائم في أيام العمل، ويتضاعف العدد في عطلات نهاية الأسبوع.

وأضاف بأن الأسبوع القادم، سيقام الإفطار الجماعي بدعم من السفارة الإماراتية في سيئول خلال الفترة من 21-26 من الشهر.

يشار الى أن صلاة التراويح مسجد سيئول يؤمها إمامان من المملكة العربية السعودية والسودان حضرا خصيصا لهذه المناسبة، الى جانب إمام اندونيسي مقيم في كوريا.