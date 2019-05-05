دليل غير المسلمين لآداب رمضان المبارك

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تضم دولة الإمارات غالبية من المغتربين غير المسلمين ، ويتساءل الكثير منهم كيف يمكنهم تجنب الإساءة إلى الصائمين؟ هناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها أو تجنبها حتى تظل العلاقة معهم وثيقة خلال شهر رمضان الكريم.

1- التهنئة الحارة بمناسبة الشهر الفضيل يجب أن تتمنى لهم رمضان مباركًا يعود عليهم بالصحة والعافية.

2- كن صبورا معهم، فبقائهم طوال النهار بدون شرب القهوة والشاي والماء، قد يجعلهم غاضبين أو متعبين أثناء العمل في شهر الصيام.

3- كن مهذبا معهم، فرمضان يعني ضبط النفس ، فمعظم المسلمين يشعرون بالإهانة إذا أكلت أو شربت أمامهم.

3- ضبط الروتين الخاص بك. إذا كان الذهاب لتناول طعام الغداء أو اجتماعات القهوة أمرًا معتادًا في مكان عملك ، فقد تعيد التفكير في هذا الاختيار خلال شهر رمضان.

4- بصفتك غير مسلم ، قد يكون لديك الكثير من الأسئلة حول رمضان والإسلام بشكل عام، ولكن من الأفضل سؤالهم بأدب وبصورة مثمرة بعد الإفطار.

5- تجنب طرح الأسئلة المتناقضة التي قد تسيء إلى المسلمين مثل "هل الصيام طريقة جيدة لفقدان الوزن؟"،"ألا تشعر بالجوع؟" و "هل يمكنك أن تأكل بينما لا يراك أحد".

7- يمتنع المسلمون عن مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى خلال شهر رمضان. لذلك ، إذا كنت في مكان عام ، فمن الأفضل استخدام سماعات الأذن الخاصة بك.

8- أخيرًا ، إذا كنت مدعوًا إلى مأدبة إفطار ، فلا ترفض الدعوة إلا بسبب عذر قاهر. خذ معك علبة صغيرة من التمور كبادرة حسن نية.