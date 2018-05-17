"اقرأ وارتق" مع "البيان" في رمضان

تستضيف صحيفة البيان طوال شهر رمضان المبارك فضيلة الشيخ مصطفى القصاص عبر موقعها الإلكتروني في البرنامج المسجل اقرأ وارتق بالتنسيق مع مركز محمد بن عبيد لتحفيظ القرآن الكريم بهدف تصحيح التلاوة وتعليم أحكام التجويد.

فعلى مدى 30 حلقة وخلال دقيقة يومياً تصطحبكم البيان عبر منصاتها الإلكترونية فيسبوك وتويتر وانستغرام في رحلة إيمانية مع كتاب الله ابتداء من فاتحة الكتاب وحتى سورة قريش يقوم فيها الشيخ القصاص بشرح أحكام التجويد العامة وبالتدريج حيث يركز على أحكام النون الساكنة والتنوين والميم المشددة والادغام والمد والقلقة والترقيق والتفخيم بهدف أن تعم الفائدة على أطياف متابعي البيان كافة.

يذكر أن الشيخ مصطفى القصاص باحث في علوم القرآن ومجاز في القراءات العشر الصغرى والكبرى وله العديد من البرامج الاذاعية.

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