نصائح للتغذية السليمة في رمضان في "نصيحة لايف"

يزخر الصيام بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان فأثناء الصوم في شهر رمضان المبارك تحدث في الجسم عمليات كثيرة تعزز من صحة الإنسان مثل تحسين مستوى السكري والكولسترول وانخفاض الضغط، وهذا ما يتحقق من خلال توفر نمط تغذية صحي ومتكامل في وجبات الإفطار والسحور.
مباشر.. #نصيحة_لايف يستضيف الدكتورة رشا حسام الدين للحديث عن التغذية السليمة في #رمضان.. شاركونا أسئلتكم https://t.co/chPViElQKy— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 29, 2018
وللحديث بشكل مفصل عن أسس التغذية السليمة في رمضان، يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأربعاء 29 الدكتورة رشا حسام الدين، طبيب عام، في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
وخلال البرنامج الذي سيبث في تمام الساعة 11:00 صباحاً، ستناقش الحلقة جميع ما يتعلق بنظام الصوم الصحي والأطعمة الواجب تواجدها على كل من مائدتي الإفطار والسحور والأطعهمة المفضل تجنبها كتلك التي تزيد الشعور بالعطش وغيرها من الموضوعات. كما ستجيب الدكتورة رشا على جميع الأسئلة التي سيطرحها المتابعون أثناء الحلقة.
يمكن للقراء التفاعل معنا عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #نصيحة_لايف أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.