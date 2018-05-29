نصائح للتغذية السليمة في رمضان في "نصيحة لايف"

يزخر الصيام بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان فأثناء الصوم في شهر رمضان المبارك تحدث في الجسم عمليات كثيرة تعزز من صحة الإنسان مثل تحسين مستوى السكري والكولسترول وانخفاض الضغط، وهذا ما يتحقق من خلال توفر نمط تغذية صحي ومتكامل في وجبات الإفطار والسحور.

مباشر.. #نصيحة_لايف يستضيف الدكتورة رشا حسام الدين للحديث عن التغذية السليمة في #رمضان.. شاركونا أسئلتكم https://t.co/chPViElQKy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 29, 2018

وللحديث بشكل مفصل عن أسس التغذية السليمة في رمضان، يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأربعاء 29 الدكتورة رشا حسام الدين، طبيب عام، في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".