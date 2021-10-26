القرية العالمية ترحب بضيوفها مع انطلاقة موسمها السادس والعشرين بإضافات وتجارب جديدة تضمن سعادتهم

المصدر: البيان

بدأت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى والأبرز للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، اليوم في الترحيب بضيوفها مع فتح أبوابها إيذاناً بانطلاقَ موسمها السادس والعشرين حيث يمكن لضيوفها الاستمتاع بأحدث الإضافات الترفيهية الجديدة ومن بينها ما يزيد عن 15 عرضا مسرحيا جديدا، وتذوق أشهى المأكولات بطرق تقديم جديدة وخوض أروع تجارب التسوق في المنطقة.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "نرحبّ بضيوفنا في بداية الموسم الجديد للقرية العالمية بكامل جاهزيته واستعداداته، وندعو الجميع للاستمتاع معنا من قلب عالم الروائع بكل ما هو جديد ومميّز. ونؤكد حرصنا الشديد في كل موسم على مراجعة جميع المقترحات التي تصلنا من قبل الضيوف والشركاء وتحليل تلك المعلومات والاستفادة منها في تعزيز البنية التحتية والارتقاء بتجربة ضيوف القرية العالمية إلى مستويات وآفاق جديدة، ونحرص أيضاً عاماً بعد عام على تطوير المعايير المتينة التي نضعها والاهتمام بزيادة عدد الضيوف إلى الوجهة، وتسخير الذكاء الاصطناعي في الإدارة والبحوث مما يسهم في نمو علامتنا التجارية عالمياً."

وأضاف أنوهي: "لقد قمنا بالتعاون مع شركائنا من مختلف أقطار العالم لإثراء تجارب التسوق والطّعام التي تقدّمها القرية العالمية وعروض الترفيه التي تقدمها خلال الموسم الذي يشهد تعاوننا مع مجموعة من أهم العلامات التجارية العالمية لتقديم أول وجهة مغامرات ترفيهية لشخصية "بيتر رابيت" في العالم، وإضافة مسرح متحرك رباعي الأبعاد لتجارب متحف ريبليز صدِّق أو لا تصدّق!. كما سيكون هذا الموسم أحد أضخم المواسم في تاريخنا من حيث المحتوى المتميّز والمفاهيم الخلّاقة التي سنبني عليها نجاحات جديدة ونضمن نمو أكبر في المستقبل .

وأوضح قائلاً: "أثبتت القرية العالمية إمكاناتها وهويتها كعلامة رائدة إماراتية المنشأ والروّح، وكلنا فخر بمساهمتنا بشكل مؤثر في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة في هذه السنة الغالية على قلوبنا جميعاً والتي نحتفل فيها بعام الخمسين واليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة."

إضافات جديدة

­وحرصت القرية العالمية على تعزيز الخطّة الاستيعابية لزيادة عدد الضيوف المتوقّع في هذا الموسم عن طريق إضافة مساحات تزيد عن 2,500 متر مربع من الممرّات والشوارع، وزيادة مناطق الجلوس، والعديد من الأماكن المخصصة للاستمتاع بتناول الطعام مع الكثير من الإضافات والمعالم التي ستشكل محطات تصوير رائعة للضيوف. وقام فريق إدارة الترفيه في الوجهة بإضافة ما يزيد عن 15 عرضا مسرحيا جديدا ضمن أجندة العروض الترفيهية، إضافةً إلى ابتكارهم لأول عرض شيّق يضم مجازفات مائية في المنطقة تحت شعار "العرض الشيق: أبطال المرفأ".

كما ترحّب الوجهة هذا الموسم بانضمام شركائها وأصحاب المشاريع فيها الذين يمثلون ما لا يقل عن 80 ثقافة من حول العالم، وتتألق الأجنحة البالغ عددها 26 جناحاً هذا الموسم بواجهات جديدة وأجواء تنبض بالحياة ضمن عروضها الثقافية، مع استضافة جناح العراق الجديد كلّياً. وسيكون الضيوف على موعد لاكتشاف أكثر تجارب التسوّق روعةً من خلال ما يزيد عن 3,500 منفذ بيع من المحال التجارية.

حان وقت الاحتفال من جديد!

وتعود منطقة الألعاب "كرنفال" هذا الموسم بحلّة جديدة مليئة بالألوان المرحة، وتقدّم ما يزيد على 170 من الجولات الترفيهية، والألعاب والإضافات الشيّقة التي تناسب جميع أفراد العائلة. وستأخذ كرنفال الضيوف في رحلة مليئة بالتشويق اللامحدود ابتداءً من جولاتها المثيرة التي تتحدى الجاذبية والسرعة ووصولاً إلى المناطق التي يعشقها الأطفال، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لهم.

ومن أحدث الإضافات هذا الموسم خيمة "آريبيان نايتس" المخصصة لقلاع القفز التي ستكون الوجهة المثالية لإطلاق العنان للضيوف الصغار حتى يفرغوا طاقاتهم ويقضون أروع الأوقات.

نكهات لا تنسى من حول العالم

يقدّم الموسم 26 للقرية العالمية للضيوف فرصة تجربة أطيب المأكولات وأكثر الأطباق ندرة من جميع قارات العالم، وسيحظى الضيوف على فرصة الاختيار من بين أكثر من 200 مطعم ومقهى وكشك للمأكولات الشعبية الأكثر شهرة في المنطقة. وإلى جانب الوجهات المفضلة لدى الضيوف لتناول أشهى الأطباق مثل "فييستا ستريت" وشارع السعادة، تقدّم القرية العالمية هذا الموسم بحيرة جديدة في منطقة "أفينيو الألعاب النارية" تضم العديد من مناطق الجلوس مع الكثير من خيارات المأكولات الشعبية.

وتطرح القرية العالمية في هذا الموسم "سوق القطارات"، المستوحى من سوق المظلّات الشهير عالمياً في تايلاند، ليكون الوجهة الأمثل للضيوف من عشاق الحلويات. ويقدم لهم السوق 14 عربة وأكثر من 30 منفذاً لبيع أضخم تشكيلة من الحلويات والبوظة والمعجنات والمشروبات من حول قارة آسيا والعالم.

ويتألق السوق العائم هذا الموسم بموقعه الجديد في بحيرة التنين في إطلالته الخلّابة على عروض النافورة التي تتميز بمجسم ضخم للتنين الأسطوري في وسطها، والذي يصل طوله إلى 20 مترا. ويمكن لزوار السوق العائم الاستمتاع بتذوق نكهات الوصفات التايلاندية الأصيلة، والكورية اللذيذة، والمشاوي الشرق آسيوية الحرّيفة، والمأكولات البحرية الآسيوية، ونكهات ميانمار، إضافةً إلى المقبلات والحلويات من الفلبين وإندونيسيا.

ترفيه لا محدود

وعمل فريق إدارة الترفيه في القرية العالمية هذا الموسم على ابتكار أجندة مليئة بعروض رائعة لتسعد الضيوف بذكريات لا تنسى. وسيكون ضيوف الموسم 26 على موعد مع أروع الأوقات أثناء الاستمتاع بمشاهدة ما يزيد عن 200 عرض يومي يقدمها أكثر من 400 من العارضين من حول العالم.

وتم تعزيز المسرح الرئيسي بأحدث المؤثرات البصرية والسمعية لتقديم تجربة ترفيهية للعروض التي تم إنتاجها حديثاً بدعم من فريق إدارة الترفيه في القرية العالمية مثل عرض "هير كامز ذا بووم!" الذي يقدمه فريق "آربان كرو"، وعرض "خفايا الظلام"، و "سلام"، و "سكاتي تشاباتي" و "مهرجون النجدة" و "أبسولوت بوليوود: الجزء 2".

وكانت القرية العالمية قد أعلنت عن استضافتها لمجموعة من العروض الشهيرة والحائزة على جوائز عالمية مثل عرض "بيرن ذا فلور" و "سوينج لاتينو" و "آنجا". وتقدّم الوجهة العائلية ضمن أجندة العروض لهذا الموسم "أبطال المرفأ"، وهو أول عرض شيّق في منطقة الشرق الأوسط يقدّم مجازفات مائية تضم الجيت سكي والألواح المائية الطائرة والقفز الحر من على ارتفاع 27 متراً. كما تعود السيارات الشهيرة صاحبة الرقم القياسي في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية بأكثر عدد من الأضواء المثبتة على مركبة للانضمام إلى الحدث الشيّق والمثير لتجعل منه تجربة مليئة بالحماس والتشويق.

ولزيادة جرعة الترفيه، تستضيف القرية العالمية باقة من أكثر العروض المتجولة تميزاً في تاريخها تضم "القراصنة الخطرون"، و "أعمدة الإنارة الحيّة" و "أطول رجل عجوز" و "العرض النظيف للغاية" و "سيارة الأغاني" و "روبو إكس إكس إل" و "والهدية الهاربة" و "مبارزة الفرسان" و "دراجة الفقاعات الرائعة" و "الشجرة الحيّة" و "سيارة المهرجون" و "خبز الزنجبيل الهارب" و "الكثير من البيتزا" و "الصاروخ القديم" و "المهرجون الطوال على الدراجات".

كما تعود عروض الألعاب النارية الموسيقية لتضيء سماء القرية العالمية في كل يوم خميس وجمعة من الموسم عند الساعة التاسعة مساءً.

ترفيه تعليمي عالمي

لطالما حرصت القرية العالمية على تنمية عقول ضيوفها الصغار وتوسعة خيالهم حيث سيتم افتتاح أول وجهة ترفيهية للمغامرات مصممة حول الشخصية الكرتونية الشهيرة عالمياً "بيتر رابيت". وتضم الوجهة التعليمية والترفيهية أنشطة متنوعة تهدف إلى تسلية الأطفال بشكل مفيد وتنمية قدراتهم الذهنية، وهي مستوحاة من البيئة المحببة لبيتر رابيت وأصدقائه بناءً على برنامجهم التلفزيوني الشهير من إنتاج شركة "سيلفر جايت ميديا".

ويعود متحف (ريبليز صدّق أو لا تصدّق!) هذا الموسم ليأخذ الضيوف في رحلة حول العالم وعلى مدار العصور ويمزج الواقع بالخيال. وتم إضافة ما يزيد عن 100 معروضة جديدة في المتحف مع تقديم قاعة جديدة تحمل شهار "غرفة الرعب" وتعرض للضيوف مختلف أدوات ووسائل التعذيب التي تم استخدامها عبر العصور، والتي يصعب تصديق معظمها بأن يكون حقيقة. كما تم تعزيز تجربة متاهة المرايا، التي تضم أكثر من 250 مرآة وأضواء إنارة "ليد" مميزة ومؤثرات صوتية رقمية، بخصائص ومؤثرات جديدة تنقل الضيوف إلى مستوى جديد لم يسبق لهم أن اختبروه. وتستضيف الوجهة أيضاً المسرح المتحرّك رباعيّ الأبعاد الذي يقدم فيلم قصير وساحر نجومه أفراد "العائلة السعيدة".

إجراءات احترازية بتقدير عالمي

تفخر القرية العالمية بكونها المنتزه الترفيهي الوحيد على مستوى العالم الحاصل على تقدير "سيف الشرف" من مجلس السلامة البريطاني، ما يعكس تفاني الوجهة في حرصها على سلامة وراحة الضيوف. وتستمر الوجهة الرائدة بالعمل عن قرب والتنسيق مع جميع الهيئات المحليّة والعالمية لترفع سقف المعايير العالمية في القطاع إلى آفاق جديدة.

تجارب رقمية متميزة

أعلنت القرية العالمية عن أسعار تذاكر الدخول في ظل استراتيجيتها الموجهة نحو التحوّل الرقمي. وسيبقى سعر تذاكر الدخول إلى القرية العالمية 15 درهماً إماراتياً عند شرائها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مقابل 20 درهماً في حال الشراء عند البوابات، لتشجيع الضيوف على الاستفادة من المميزات والتسهيلات العديدة التي يقدمها الموقع الإلكتروني للقرية العالمية أو تطبيقها في الهواتف الذكية، علاوة على ما يوفره شراء التذاكر عبر الإنترنت من وقت على الضيوف ويزيد من راحتهم، إضافةً إلى المحافظة على البيئة بتقليل أعداد التذاكر المطبوعة.

بالإضافة إلى الخصائص التي توفر للمستخدم شراء التذاكر والدفع للمواقف المدفوعة وإعادة شحن بطاقات الروائع وسهولة التنقل في الموقع، سيوفر تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية ميّزات مبتكرة عديدة مثل إمكانية التحقق من إشغال المواقف، والبحث عن المنتجات المختلفة من خلال دليل المنتجات، والاطلاع على تقييم الضيوف لمختلف العروض في الوجهة، وتجربة أحدث تقنيات الواقع الافتراضي وغيرها من وسائل الراحة التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، كما تعود محفظة "جي في باي" الإلكترونية من جديد في جميع منافذ الوجهة لتوفر للضيوف حلول دفع ذكية حول القرية العالمية.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً في موسمها الجديد من السبت إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل، وأيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية من 4 عصراً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل. وتغلق بوابات الدخول قبل نصف ساعة من موعد إغلاق القرية العالمية التي تخصص أيام الإثنين لدخول العائلات والسيدات فقط، إلا إذا تزامنت مع عطلة رسمية.

وما يزال هنا الكثير من المفاجآت المميزة التي سيتم الإعلان عنها خلال الموسم حول تجارب التسوق وتذوق النكهات والترفيه وغيرها من البرامج الترفيهية العائلية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.globalvillage.ae أو تحميل تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية.