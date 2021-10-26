القرية العالمية تفتتح موسمها الـ26 وسط إقبال لافت من الضيوف

المصدر: دبي - شيرين فاروق

افتتحت اليوم القرية العالمية، إحدى أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أبوابها معلنةً انطلاقَ موسمها السادس والعشرين حيث يمكن لضيوفها الاستمتاع بأحدث الإضافات الترفيهية ومشاهدة ما يزيد على 15 عرضا مسرحيا جديدا، وتذوق أشهى المأكولات بطرق تقديم جديدة وخوض أروع تجارب التسوق في المنطقة.

ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم أحد أضخم المواسم في تاريخها وتعتبر القرية العالمية أول وجهة مغامرات ترفيهية لشخصية بيتر رابيت في العالم، كما تمت إضافة مسرح متحرك رباعي الأبعاد لتجارب متحف ريبليز صدِّق أو لا تصدّق.

وحرصت القرية العالمية هذا الموسم على تعزيز الخطّة الاستيعابية لزيادة عدد الضيوف المتوقّع عن طريق إضافة مساحات تزيد على 2,500 متر مربع من الممرّات والشوارع، وزيادة مناطق الجلوس، والعديد من الأماكن المخصصة للاستمتاع بتناول الطعام مع الكثير من الإضافات والمعالم التي ستشكل محطات تصوير رائعة للضيوف.

وشهدت القرية العالمية إقبالاً لافتاً منذ الساعة الأولى حيث سيكون ضيوف الموسم 26 على موعد مع أروع الأوقات أثناء الاستمتاع بمشاهدة ما يزيد على 200 عرض يومي يقدمها أكثر من 400 من العارضين من حول العالم.

تستضيف القرية العالمية هذا الموسم مجموعة من العروض الشهيرة والحائزة على جوائز عالمية مثل عرض "بيرن ذا فلور" و "سوينج لاتينو" و "آانجاا".

وتقدّم الوجهة العائلية ضمن أجندة العروض لهذا الموسم "أبطال المرفأ"، وهو أول عرض شيّق في منطقة الشرق الأوسط يقدّم مجازفات مائية تضم الجيت سكي والألواح المائية الطائرة والقفز الحر من على ارتفاع 27 مترا.

كما تعود السيارات الشهيرة صاحبة الرقم القياسي في غينيس للأرقام القياسية بأكثر عدد من الأضواء المثبتة على مركبة للانضمام إلى الحدث الشيّق والمثير لتجعل منه تجربة مليئة بالحماس والتشويق.