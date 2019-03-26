القرية العالمية تهدي سورياً 50 ألف درهم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

لم يكن يتخيل ماهر الحواط، مقيم سوري في الإمارات، أن زيارته المعتادة للقرية العالمية ستكون مختلفة كلياً هذه المرة، وأنه سيعود إلى بيته حاملاً 50 ألف درهم هدية من القرية له وبدون أي رسوم إضافية، سوى تذكرة الدخول التي احتفظ بها وسجل في جوائز القرية العالمية في شهرها الأخير في الموسم 23، والتي تقدر بـ 200 ألف درهم موزعة على 4 سحوبات كل يوم سبت سحب بقيمة 50 ألف درهم. وأكد ماهر الحواط في اتصال هاتفي مع «البيان»، أنه يقيم في إمارة أبوظبي ويحرص على زيارة القرية العالمية كل موسم أكثر من مرة، وأنه لم يكن يعلم بالمسابقة، وأن الأمر جاء بالصدفة عندما كان برفقة اثنين من عائلته وتوجهوا إلى المسجد، وهناك رأوا جهاز الآيباد وبالاستفسار عنه أخبره أحد العاملين في القرية عن المسابقة، فقام بتسجيل أرقام تذاكر الدخول وتعبئة البيانات ثم أكمل الزيارة.

اتصال سعيد

وأشار ماهر إلى أنه فوجئ بعدها بيومين باتصال من القرية العالمية، يبلغه أنه ربح 50 ألف درهم في السحب الإلكتروني، وفي بداية الأمر لم يستوعب وظن أنه استبيان عبر الهاتف، ولكن المتصل أكد له أنه يتوجب عليه إحضار إثبات للشخصية للقرية العالمية واستلام المبلغ، ووقتها شعر أن الأمر حقيقي مما ادخل السعادة إلى قلبه، واتصل بأسرته وأخبرهم بالأمر وعمت الفرحة كافة أفراد الأسرة. ولفت الحواط إلى أنه ينوي اقتسام الجائزة مع اثنين من أفراد أسرته الذين تواجدوا معه في نفس اليوم، مقدما الشكر الجزيل للقرية العالمية على هذه الهدية القيمة غير المتوقعة، منوها إلى أنه يقيم في الإمارات منذ 23 عاما ولكنها المرة الأولى الذي يربح ويشعر أنه محظوظ..



ومن جانبها أكدت القرية العالمية الوجهة الترفيهية والعائلية الرائدة في المنطقة، عن استمرارها في تقديم جوائز للمحظوظين من زوارها بقيمة 200 ألف درهم اعتبارا من 23 مارس الجاري وحتى 13 أبريل، موزعة على 4 أسابيع بواقع 50 ألف درهم كل أسبوع، وسيجري السحب إلكترونياً كل يوم سبت تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأنه ما زالت الفرصة سانحة أمام 3 من ضيوفها المحظوظين للربح. وأكدت القرية العالمية أن جميع الزوار يمكنهم المشاركة في السحب عبر شراء تذكرة دخول بقيمة 15 درهماً، أو بطاقة كرنفال بقيمة 100 درهم وتسجيلها من خلال أجهزة الآيباد الموزعة في القرية العالمية البالغ عددها 20 جهازاً، عبر مسح الباركود الموجود على التذكرة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للقرية العالمية بإدخال رقم التذكرة أو الرقم المدون على بطاقات كرنفال.