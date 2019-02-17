محمد منير يحيي حفلاً أسطورياً في القرية العالمية

المصدر: Ⅶ دبي - شيرين فاروق

في حفل غنائي أسطوري أسعد الفنان محمد منير «الكينغ» جمهور القرية العالمية على المسرح الرئيس، مساء أول من أمس، وسط إقبال غير مسبوق خلال الموسم 23 وتفاعل كبير من مئات الآلاف من ضيوف القرية العالمية.

وأكد السوبر ستار محمد منير قبل الحفل الغنائي أنه سعيد بلقاء جمهور القرية العالمية للمرة الأولى، وأنه جهز عدداً من أغاني ألبومه الجديد ليكون هدية لجمهور القرية العالمية، إضافة إلى أغانيه الأخرى التي حققت نجاحاً كبيراً مقدماً الشكر الجزيل للقرية العالمية وشركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» على إتاحة هذه الفرصة.

وأعرب منير عن سعادته بالحضور والغناء لجمهوره في الإمارات مجدداً، وأن كافة الحفلات التي أحياها خلال السنوات الماضية حققت نجاحاً كبيراً، ووعد جمهوره ومعجبيه بإقامة حفلة ساحرة، قائلاً قبل بداية الحفل إن لديه الكثير من الأغنيات الجديدة التي سيقدمها خلال الحفل، والتي تمسّ قلوب مستمعيه وتحرك مشاعرهم وحنينهم لأوطانهم، وهو بالتأكيد ما ينتظره جمهور منير في الإمارات، ومن بينها أغنيته «عالم واحد» التي قدمها منير بثلاث لغات إلى جانب المغني الألماني من أصل مصري عادل الطويل والمغني السابق بوسو ندور.

تفاعل

وأطرب السوبر ستار محمد منير خلال الحفل جمهوره عبر عددٍ من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الحاضرون، ومن أبرزها «لما النسيم» و«ربك لما يريد» و«شمندورة» و«سو يا سو» و«طاق طاقية»، وغيرها.

ومن نجوم الحفل عازف الناي الشهير عبدالله حلمي، وعازف الساكسفون نور، اللذين تميزا بموسيقى أثرت الحفل وأسعدت الجمهور.

أطفال

من ناحية أخرى حقق مهرجان الأطفال الذي انطلق في السابع من شهر فبراير ويستمر حتى 23 الجاري نجاحاً كبيراً عبر استقطاب مئات الأطفال من مختلف الأعمار والجنسيات، وتضمن تقديم العروض الفنية الجوالة وفقرات لاعبي الخفة والمهرجين، إضافة إلى الخيام المخصصة للرسم على الوجوه وتشكيل البالونات الفني في تجربة ترفيه عائلية غنية، إلى جانب معالم الاستقطاب الأخرى التي تتوافر لوقت محدود خصيصاً لهذا الاحتفال.

كما جذبت الفعاليات الرئيسة اهتمام الأطفال وتفاعلهم منها تقدم اللعبة الكلاسيكية المفضلة دائماً «4 على التوالي» بالحجم الطبيعي، حيث يتنافس الأطفال لصفّ قطعهم الملونة على التوالي في سلسلة مستمرة من 4 قطع. سيحصل الفائزون في هذه اللعبة المجانية على حقائب هدايا رائعة من القرية العالمية، كذلك لعبة السلم والثعبان العملاقة وهي عبارة عن تركيبات بالحجم الطبيعي وتتيح للأهالي والأطفال رمي النرد وتسلق السلم والاحتراس من الثعابين! لعبة عائلية تفاعلية شاملة مع فرصة الحصول على حقائب هدايا مقدمة من القرية العالمية.

«بن وهولي»

كذلك يجذب عرض «بن وهولي» على مسرح الأطفال الذي تم إعداده خصيصاً للقرية العالمية 3 مرات يومياً عدا يوم الأحد الأطفال الصغار والذي يستند إلى حلقة شائعة جداً من المسلسل التلفزيوني المحبوب، حيث يلتقون بالأميرة هولي، والجني الصغير بن، والخنفساء الأليفة غاستون، وصديقهما الجديد الطبيب البيطري، وتعد هذه المغامرة العائلية الساحرة فرصة أخرى لإغناء التجربة في القرية العالمية، كما تتاح الفرصة للأطفال للقاء بن وهولي والتقاط الصور معهم بعد العرض مباشرة.

كما يستضيف مسرح الأطفال في القرية العالمية العرض الجديد والحصري «بي جي ماسكس»، وهو عرض موسيقي مباشر من بطولة الشخصيات الثلاث المحبوبة من برنامج الأطفال المفضل «بي جي ماسكس» لمشاهدة كاتبوي وآوليت وجيكو في عرضهم الترفيهي، وتمنح القرية العالمية فرصة الالتقاء بهم بعد العرض مباشرة والتقاط صور السيلفي معهم، ويأتي عرض إنجري بيرد ليتوج مهرجان الأطفال ويجعل منه متعة إضافية مخصصة لصغار السن من ضيوف القرية العالمية.