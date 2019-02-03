إليسا تلتقي جمهور القرية العالمية في حفل رائع

المصدر: Ⅶ دبي - شيرين فاروق

أطلت الفنانة اللبنانية إليسا على جمهور القرية العالمية، مساء أول من أمس، والذي قدر بأكثر من 120 ألف زائر من مختلف الجنسيات، خاصة الجاليات العربية، التي كانت على موعد مع حفل أكثر من رائع.

وصعدت أليسا المسرح الرئيس للقرية العالمية للعام الثاني على التوالي، وقدمت باقة من أروع أغانيها «مرايتي» و«عكس اللي شايفنها» و«أسعد واحدة» و«حالة حب» و«سهرنا يا ليل»، وعدداً من الأغاني الرومانسية والكلاسيكية، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي حضر قبل الحفل بساعات لحجز أماكنهم أمام خشبة المسرح.

ويأتي حفل أليسا، ضمن برنامج يتضمن 15 حفلاً غنائياً لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي، بالتعاون مع «روتانا للصوتيات والمرئيات»، حيث انطلق الحفل الساعة التاسعة مساءً، واستمر حتى الحادية عشرة على مسرح القرية، الذي يتميز بتجهيزات فنية وتقنية وضوئية على أعلى مستوى. تعود أليسا من جديد إلى مسرح القرية العالمية، بعد مرور عام كامل على واقعة سقوطها الشهيرة على المسرح ذاته، فاقدة للوعي.