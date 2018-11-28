أكبر تجمع بشري لإلقاء النشيد الوطني في القرية العالمية 1 ديسمبر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستعد القرية العالمية لاستضافة كبرى البرامج الاحتفالية باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات.

ويتم وضع اللمسات النهائية لاحتفالات القرية العالمية، في هذه المناسبة، التي تنطلق من يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر الجاري وحتى الاثنين الثالث من ديسمبر، حيث تتزين مختلف مرافق القرية العالمية بألوان العلم الإماراتي، فيما تستعد مختلف الأجنحة لفعاليات خاصة للتعبير عن الحب والوفاء لأرض الإمارات الطيبة.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، تنظم القرية العالمية فعالية خاصة، يتوقع أن تكون أكبر تجمع بشري على مستوى الدولة لإلقاء النشيد الوطني الإماراتي بصوت واحد.

ويشارك في الحدث أكثر من 10 آلاف من شركاء القرية العالمية والعاملين فيها وعشرات آلاف الضيوف، حيث ستعزف عبر مكبرات الصوت ألحان النشيد الوطني الإماراتي في تمام الساعة التاسعة من يومي الأول والثاني من ديسمبر، ليلقي آلاف الموجودين في القرية العالمية حينها بشكل جماعي وبصوت موحد النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أجواء

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: نشهد في هذه الأيام أجواءً احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة.

نحن في القرية العالمية نفخر بكوننا الوجهة المثالية لاستقبال أعداد كبيرة من ضيوفنا من مواطني الدولة ومقيميها وزوارها ليشكلوا لوحة تعبر عن القيم الإنسانية والحضارية وروح التسامح التي تعكسها دولة الإمارات، الأرض الطيبة التي تستقطب وترحب بالجميع، والدولة التي تستشرف المستقبل وتعتزم على أن تكون في مقدمة الأمم.

أوبريت

من أبرز الفعاليات الفنية التي تستضيفها القرية العالمية حصرياً، أوبريت «زايد: قائد الأمة» الذي سيقام على المسرح الرئيسي في الأول والثاني والثالث من ديسمبر، للاحتفاء بالوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويقدم الأوبريت 25 فناناً يعملون على تشكيل لوحات تعكس أجواء الأصالة التي تبلورت في كنفها حكمة ورؤية الوالد المؤسس لدولة أصبحت في زمن قياسي بين مقدمة الأمم.

وحرصت القرية العالمية على تقديم حفل غنائي مميز خلال الاحتفالات باليوم الوطني، وذلك باستضافة الفنان حمد العامري، الذي سيقدم أعمالاً غنائية تعكس روح الحب والولاء للوطن، كما سيقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة.

يقام حفل الفنان حمد العامري في الساعة التاسعة من مساء الأحد الثاني من ديسمبر.

وسيتزين ممشى العالم، إحدى إضافات الموسم الـ23 للقرية العالمية الجديدة، بأعلام دولة الإمارات، كما سيتم تركيب عمل فني يضم شرائط قماشية بألوان علم الدولة.

وقد تم تزيين مرافق القرية العالمية بأكثر من خمسين ألف علم، فيما سيتم توزيع أكثر من 30 ألف علم وشال بألوان العلم على الضيوف.

وتتزين سماء القرية العالمية بحلة رائعة من ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عروض الألعاب النارية الموسيقية التي ستقام مساء الجمعة 30 نوفمبر والسبت والأحد الأول والثاني من ديسمبر وذلك في الساعة التاسعة مساءً.

وتعتبر عروض الألعاب النارية الموسيقية من أبهج الأجواء الاحتفالية التي يحرص الكثير من الضيوف على متابعتها وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي.