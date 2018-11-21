زوار القرية العالمية يشاركون في تحدي اللياقة

المصدر: Ⅶ دبي- شيرين فاروق

انطلاقاً من تشجيعها على الحياة الصحية وتزامنا مع إطلاق مبادرة «تحدي دبي للياقة» الرائدة التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في دورتها الثانية قامت القرية العالمية بوضع أربع دراجات رياضية على جانبي البحيرة التي تحتوي على النافورة، وتقوم فكرتها على تشغيل العجلة بهدف ممارسة الرياضة المربوطة بالنافورة التي ترتفع كلما زادت السرعة في مشهد يحفز الجمهور على استخدامها.

مبادرة تحدي اللياقة

وقال بدر أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية لـ«البيان الرياضي» إن طبيعة التنقل والتسوق بين أرجاء القرية العالمية يختلف عن أي مكان آخر، وتزامنا مع مبادرة «تحدي اللياقة» تم وضع 4 دراجات رياضية وربطها بالنافورة، وتعمل على تحويل الطاقة الحركية الى مياه النافورة التي ترتفع في مشهد مبهج مع التشغيل ويزداد الارتفاع مع زيادة السرعة، وأضاف أنوهي إن أكثر من ألف شخص قاموا بتجربة الدراجات وأسعدتهم كثيراً، منوها الى أن القرية العالمية تعتبر أول مشروع ترفيهي وسياحي يطبق الفكرة في المنطقة، وإن التحدي يستمر حتى نهاية الموسم، داعيا الجمهور الى زيارة القرية وخوض التجربة الجديدة من نوعها.

معدل المشي

ولفت أنوهي الى أن متوسط معدل المشي في القرية العالمية يصل إلى 10 آلاف خطوة في كل زيارة، وهو الأمر الذي يساعد في حرق السعرات الحرارية والاستفادة من التمتع بأرجاء القرية بممارسة رياضة المشي خاصة في ظل تحسن الطقس، مشيرا الى أن طبيعة القرية العالمية تختلف كليا عن أي بقعة أخرى وتجعلها مميزة لكافة أفراد الأسرة لقضاء وقت ممتع في ظل تنوع الفعاليات المنتشرة في كل مكان.