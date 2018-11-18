عروض «إيربن كرو» تبهر مرتادي القرية العالمية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية في دبي، أحد أضخم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، استضافتها عرض «الهيب الهوب» الأكثر حماساً في تاريخها، عرض فرقة «إيربن كرو»، والذي يتم تقديمه لأول مرة في الشرق الأوسط مباشرةً بعد تأهله للمركز الثاني في برنامج المواهب الآسيوي (Asia Got Talent)، على المسرح الرئيس في القرية العالمية. ويعتمد الفريق أسلوباً أدائياً يدمج مهارات النينجا وحركات الأكروبات والموسيقى والرقص الإيقاعي والعروض الشيقة، بينما تتقاطع الشاشة الخلفية مع لوحات فنية، يشكلها الفريق على المسرح.

تفاعل

وشهد العرض خلال الأيام الأولى من تقديمه تفاعلاً كبيراً من الضيوف، الذين اندمجوا بشكل لافت مع العرض الاستثنائي من خلال المشاركة بالإيقاعات والتصفيق بحرارة للفريق. ومن بين أبرز اللوحات التي شكلها الفريق القادم من الفلبين، قفزات «الأكروبات» لمسافات شاهقة وحركات الجمباز المتناسقة بين أعضاء الفرقة البالغ عددهم 20 عضواً.

ويعتبر فريق «إيربن كرو» أن مهمته تتجاوز البُعد الترفيهي، ويفخرون بكونهم مجموعة من العارضين الذين ينتمون إلى الثقافة الشعبية الدارجة، ويعكسون صورة إيجابية عن أطفال العالم. ويسعى أعضاء الفريق إلى عكس صورة إيجابية لهذه الثقافة وحثّ المراهقين على الابتعاد والوقاية من العادات السيئة والتوجه نحو هوايات إيجابية مثل اللياقة البدنية والموسيقى والرقص الإيقاعي.

عروض

ويقدّم فريق «إيربن كرو» عروضه يومياً على المسرح الرئيس في القرية العالمية، ما عدا أيام السبت لغاية 28 نوفمبر الجاري، ويكون حضور جميع العروض الترفيهية والثقافية متضمناً في سعر تذكرة دخول القرية العالمية مقابل 15 درهماً.

وتُرحّب الوجهة بضيوفها في الموسم 23 لغاية 6 أبريل المقبل، من الساعة 4:00 عصراً وحتى 12:00 منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء، ومن 4:00 عصراً حتى 1:00 بعد منتصف الليل يومي الجمعة والخميس والعطلات الرسمية. كما تُخصّص القرية العالمية أيام الاثنين لدخول العائلات والسيدات فقط.