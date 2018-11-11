15 تجربة فريدة في القرية العالمية

المصدر: Ⅶ دبي - شيرين فاروق

عندما يسعى فريق العمل إلى إتقان مهنة صناعة السعادة، ويظل العمل والبحث المضني عاماً بعد آخر لإضافة كل جديد وجذّاب وممتع للزوار، فنحن هنا نتحدث عن القرية العالمية «مصنع السعادة»، الذي يدخل الفرحة على قلوب الملايين في كل موسم، لاسيما مع خطة الموسم الجديد التي تستهدف إسعاد 7 ملايين زائر. ويمكن لزوار القرية العالمية الاستمتاع بـ15 تجربة مميزة مختلفة كلياً، لا يمكن استكمالها في زيارة واحدة.

1 السوق العائم

من أهم المفاجآت على مستوى تجربة المأكولات هذا الموسم هي السوق العائم في البحيرة الأول من نوعه في القرية العالمية والمنطقة، والذي يُمثّل أول سوق عائم متعدد الثقافات في العالم، مقدماً تجربة لألذ المأكولات الشعبية، من خلال أكثر من 38 منفذاً، تتنوع بين القوارب والأكشاك وعربات «التك تك»، والتي تتزيّن كل منها لتعكس ثقافة المأكولات التي تقدمها.

2 الألعاب النارية المُبهرة

تنطلق الألعاب النارية في سماء القرية العالمية في 09:00 مساء كل يوم خميس وجمعة في تشكيلات مبهرة.

3 عرض «سيركس سيركس»

السيرك في القرية العالمية يقدم للجمهور بطريقة أكثر إثارة وبجرعة مكثفة من التشويق هذا الموسم، وللمرة الأولى يقدم عرض «سيركس سيركس» المليء بالمغامرة والمرح ضمن خيمة السيرك الواقعة في منطقة الألعاب كرنفالاً، يمثّل تجربة متميزة وفريدة، تضاف إلى مجموع التجارب التي تستضيفها الوجهة، ويتميز العرض بتقديم أروع عروض السيرك الكلاسيكي التي يحبّها الجميع، حيث يتم تقديم عروض السيرك الكلاسيكية والمهارات الاستعراضية الاستثنائية، والتي تبرز مهارات العديد من العارضين الموهوبين في تقديم حركات بهلوانية وخدع هي الأكثر جرأة على الإطلاق.

4 تذوق مأكولات من 78 دولة

البحث عن أكلات عالمية شهيرة صار أسهل في القرية العالمية، وباتت الوجهة المفضلة لمحبي هذا النوع من التجارب المختلفة.

5 «سوبر لووب»

التجربة تكمن بالقرب من بوابة كبار الشخصيات، حيث خصص لها مساحة مجانية تعتبر الأكثر تشويقاً في المنطقة لجمهور القرية العالمية عبر مشاهدة عرض «سوبر لووب» الشيّق الذي قام بإنتاجه فريق الترفيه في القرية العالمية أحد أهم العروض التي ينتظرها الضيوف هذا الموسم. ويضم «سوبر لووب» أول منصة التفاف بصورة كاملة للسيارات على مستوى العالم، إضافة إلى مجموعة من أكثر الحركات والمجازفات الشيّقة مع استعراضات جديدة أكبر من أي وقت مضى بتقنيات وأدوات وسيارات ودراجات ومؤثرات صوتية ومرئية هي الأفضل في فئتها عالمياً للعروض الشيّقة. ويقدّم العرض أكثر من 30 من محترفي حركات المجازفة يتقدمهم الخبير العالمي في العروض التشويقية تيري جرانت والذي قام بتحطيم أكثر من 25 رقماً قياسياً وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

6 التقاط الصور التذكارية

تعتبر القرية العالمية منجماً لالتقاط الصور في كل أرجائها خاصة في ظل البحث عن معالم جديدة كل يوم لتغذية مواقع التواصل الاجتماعي

7 مسرح الصغار التفاعلي

يحظى ضيوف القرية العالمية من الصغار بأهمية خاصة، فقد كان لهم النصيب الأكبر من التغييرات لهذا الموسم، فقد تم تخصيص منطقة جديدة في الساحة الرئيسة تضم مسرح الصغار التفاعلي، إلى جانب إطلاق متجر جلوبو بحلّة جديدة في أفينيو العالم، والذي يوفر تشكيلة من هدايا جلوبو التي يحبها ويحرص على اقتنائها ضيوف القرية العالمية الصغار.

8 تسوّق في الهواء الطلق

تختلف فكرة التواجد في القرية العالمية كلياً عن فكرة المراكز التجارية المغلقة، لذا تستقطب محبي المشي والتسوق في الهواء الطلق.

9 أكبر شاشة عرض تحت الماء

من أهم التغييرات على معالم الوجهة في الموسم الجديد، إضافة مجموعة من النوافير المبتكرة في البحيرة على جوانب الجسور، تتفاعل مع الضيوف بشكل فريد ومميز، وتتغير من خلاله إيقاعات ضخ المياه من النوافير، كما تم تطوير عروض النافورة الموسيقية الراقصة، وإضافة العروض النارية إليها، لتكون أول نافورة راقصة تدمج عروض الماء والنار معاً في القرية العالمية، مع إضافة شاشة (LED) في قاع البحيرة لتكون أكبر شاشة عرض في العالم تحت الماء.

10 مشاهدة الأفلام

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة أفلام قصيرة مختلفة بتقنية (7D).

11 جولات ترفيهية جديدة في «كرنفال»

تعتبر منطقة «كرنفال» الأكثر جذباً للعديد من الزوار خاصة أنها الأضخم بين جميع مناطق الألعاب التي استضافتها الوجهة في جميع مواسمها، وتضم 31 جولة للأطفال والعائلات، وأكثر من 30 لعبة مهارة و100 لعبة فيديو، ومن أشهر الإضافات هذا الموسم «عجلة العالم» الجديدة كليّاً، والتي يصل ارتفاعها إلى 60 متراً يمكن للضيوف من خلالها مشاهدة روعة وجمال دبي واستكشاف القرية العالمية من منظور جديد. وستتألق «عجلة العالم» بوجود شاشة كبيرة لعرض عليها العديد من العروض البصرية الرائعة، يصل قطرها إلى 50 متراً لتكون بذلك من أكبر الشاشات المثبتة على عجلة في العالم.

12 ممشى الاحتفالات الجديد

لا يمكن مغادرة القرية العالمية إلا بعد زيارة ممشى الاحتفالات والذي تم إضافته في نهاية أفينيو العالم ويمتد لما يقارب 160 متراً، ويوفر الممشى المتعدد الاستخدامات مساحات خضراء جمالية جديدة ونوافير بطابع جمالي مع مناطق إضافية للجلوس تسمح للعائلات الاستمتاع بالمناظر «البانورامية» المميزة للقرية العالمية، كما سيحتضن ممشى الاحتفالات العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية من حول العالم.

13 زيارة 78 دولة دون سفر

يستمتع زائر القرية العالمية بالاطلاع على ثقافات من 78 دولة من خلال 27 جناحاً جديداً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم قبل أن تنقل الضيوف إلى أجواء متميزة بداخلها تعكس الأسواق الشعبية والمنتجات والحرف اليدوية، التي تمثّل الثقافات المختلفة دون الحاجة إلى السفر.

14 حفلات غنائية مجاناً

وتبقى عطلة نهاية الأسبوع في القرية العالمية مختلفة كلياً عبر استضافة 23 ليلة غنائية لأبرز نجوم الغناء العربي والعالمي، الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، ضمن تذكرة الدخول ودون أي رسوم إضافية

15 بيت الرعب

محبو الرعب والإثارة يمكنهم زيارة بيت الرعب والذي يجعلك تعيش أجواء مختلفة لبيت مليء بالأشباح والأشياء المرعبة.