20 ألف عرض على مسارح القرية العالمية

المصدر: Ⅶ دبي - شيرين فاروق

تستعد القرية العالمية لانطلاق الموسم الثالث والعشرين يوم 30 الجاري وحتى 6 أبريل 2019، وسيشهد الموسم الجديد تقديم أكثر من 20 ألف عرض ترفيهي وثقافي على مسارح القرية المختلفة. ويستضيف الموسم 23 حفلاً غنائياً لأشهر نجوم الغناء في العالم، مستعرضاً ثقافات أكثر من 75 دولة.

حقق موسم القرية العالمية الماضي نسبة 9من‏‏‏‏10 في مؤشر سعادة الضيوف بعد استضافة أكثر من 6 ملايين ضيف، حيث سعت إدارة القرية إلى الحصول على مقترحاتهم وآرائهم من خلال دراسات لنقاط الاحتكاك في مخطط رحلتهم، والاستجابة لتلك المقترحات، عبر إجراء مجموعة من التحسينات في البنية التحتية والخدمات، التي تسهم في إبهار الجمهور وتحقيق أعلى معدلات الرضا والسعادة. وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي.

وكشف أنوهي لـ «البيان» أن الموسم 22 شهد تبادلات تجارية بقيمة 2.9 مليار درهم، وأن القرية العالمية حصلت على أفضل علامة ترفيهية تجارية في دولة الإمارات حسبما جاء في التقرير السنوي لمؤشر تصنيفات أفضل العلامات التجارية الذي نشرته شركة «يوجوف» المتخصصة بالأبحاث التسويقية العالمية، لافتاً إلى أنها تتمتع بأعلى مستويات الأمن والأمان عبر التعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وقال بدر أنوهي: إن الموسم الثالث والعشرين سيتضمن مجموعة من أهم المفاجآت والمهرجانات والفعاليات غير المسبوقة التي تستضيفها، خاصة التغييرات التي أجرتها على مخططها الرئيسي بهدف تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متميزة للملايين من الضيوف المتوقع استقبالهم، حيث سيكون ضيوف القرية العالمية هذا الموسم على موعد مع تجارب فريدة ومميزة من التسوّق العالمي والترفيه اللامحدود وتذوق ألذ المأكولات العالمية والاستمتاع بأكبر وأضخم منطقة للألعاب الترفيهية تستضيفها الوجهة.

وأفاد الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بأن متوسط عدد الضيوف في الموسم الماضي بلغ في أيام الأسبوع 35.000 وفي أيام عطل نهاية الأسبوع 85.000 مع استضافة أكثر من 100.000 ضيف في العطل الرسمية، مشيراً إلى أن القرية العالمية حصلت على لقب أفضل وجهة ترفيهية رائدة للاحتفال باليوم الوطني بعدما رحبّت بأكثر من 500 ألف ضيف خلال عطلة احتفالات اليوم الوطني السادس والأربعين خلال الموسم الثاني والعشرين الماضي.