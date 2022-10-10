«ايفنت» تشارك في 3 مشاريع تقنية بالإمارات وتتوسع في المنطقة

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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أكد أبل محملجي الرئيس التنفيذي لشركة «ايفنت» للحلول الرقمية والتكنولوجية أن الشركة تشارك في 3 مشروعات تقنية رئيسة في دولة الامارات، وتتوسع حالياً في المنطقة بمشروعات جديدة من خلال تقنياتها المستمدة من الـ«لاو كود» والتي تشكل وترسم ملامح المستقبل.

وتشارك شركة «ايفنت» في معرض جيتكس للمرة الثالثة بعد أن غيرت هويتها المؤسسية من «كودلاب» سابقاً وإعادة تسميتها إلى «ايفنت» envnt. وإعادة إطلاقها بطموحات وتطلعات مستقبلية جديدة أساسها المجتمع خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال» 2022.

وقال محملجي: «أصبح التحول الرقمي في عالمنا سريع التغير هذا أكثر أهمية وطلباً من أي وقت مضى، فيعكس تغيير اسمنا خبرة مستشارينا العالميين التي تتجاوز مجرد خبرتهم في الترميز ويرمز إلى تقديمنا لنهج تكنولوجي لا مثيل له ينظر إلى المشكلات من كل الزوايا، ويسعدني أن أكشف للعالم عن اسمنا الجديد ورؤيتنا وأهدافنا في معرض جيتكس جلوبال في دبي، فنحن في مهمة لخلق الابتكارات التي تشكل العالم وتقوم بدفعه، كما يمكن لحلولنا المخصصة مساعدة الأشخاص من كل مكان مهما اختلفت جنسياتهم.

وأضاف محملجي في تصريحات على هامش جيتكس: «نحن نريد استغلال فعاليات مثل جيتكس للقاء قادة الأعمال الآخرين من جميع أنحاء العالم والتواصل معهم وتشكيل علاقات تعاون تساعدنا على تحسين المجتمعات إلى جانب دعمنا لرؤية السعودية 2030».

وبصفتها شركة ماهرة في تصور وتصميم وبناء تجارب ذات مغزى تعزز التحولات الرقمية وتسرع من التطورات التكنولوجية، تعمل «ايفنت». مع أسماء وشركاء ذات شهرة عالمية في القطاع الحكومي وقطاعات الرعاية الصحية والأعمال والمالية والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى المهمة.

وتماشياً مع إطلاقها لموقعها الإلكتروني الجديد، فإن «ايفنت». ستقوم باستضافة حوارين يومياً للتعريف بمهامها وأخلاقياتها الجديدة لأكثر من 100 ألف زائر في «معرض جيتكس» جلوبال 2022.

ستغطي هذه المناقشات موضوعات حيوية مثل سبب تطور الشركة لتصبح شركة تضع الناس أولويتها وتعمل على تسخير التكنولوجيا لتغيير حياتهم، كما ستناقش كيف تقوم الشركة بتخصيص حلولها لكل عميل ومعالجة المشكلات من مختلف الزوايا.

وتأسست «ايفنت». في العاصمة السعودية الرياض في عام 2009، ثم توسعت إلى دبي والقاهرة، وهي الآن تضم فريقاً موهوباً من أكثر من 400 عضو، كما من المتوقع أن يحضر حواراتها في معرض «جيتكس جلوبال» 2022 الرؤساء التنفيذيون وقادة الرأي الرئيسيون من مختلف الكيانات الحكومية الرائدة.