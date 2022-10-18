مكاتب غرفة دبي الخارجية تسهل عقد 110 اجتماعات في «جيتكس»

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت المكاتب الخارجية في الهند وإثيوبيا وأذربيجان والصين، التابعة لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها الناجحة في جيتكس جلوبال 2022، بتنظيم أكثر من 110 اجتماعات لشركات من بلدانهم، مع نظرائهم من الشركات التقنية الناشئة والعالمية المشاركة في المعرض.

إثيوبيا

وقاد المكتب الخارجي في إثيوبيا بعثة تجارية ضمت 31 شركة، 15 منها شاركت كشركات عارضة في جيتكس، و16 شركة شاركت في لقاءات الأعمال والتعرف إلى الفرص.

وسهل المكتب للوفد، لقاءات مع جهات عدة، منها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وصندوق محمد بن راشد للابتكار ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» وغيرها.

الهند

ضم الوفد الذي قاده المكتب التمثيلي للغرفة في الهند إلى جيتكس جلوبال، 11 مستثمراً من 8 جهات، استثمروا سابقا في 700 شركة ناشئة نحو 1.2- 1.3 مليار دولار. وعقد الوفد اجتماعات مع هيئة دبي الرقمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومؤسسة دبي للمستقبل، و«ديتك»، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

أذربيجان

ونظم المكتب الخارجي في أذربيجان، 28 اجتماعاً لشركات منطقة أوراسيا، مع عدد من الشركات الناشئة المحلية والعالمية المشاركة في جيتكس جلوبال، ونظم زيارات لأجنحة «دي بي وورلد»، وبنك المشرق، وعقد اجتماعات مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

الصين

ووفر المكتب الخارجي في الصين، دعماً لا محدوداً لشركة «إكس بنغ» الصينية، التي شاركت في جيتكس جلوبال، وأطلقت أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة الكهربائية بدبي.