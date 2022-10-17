رقمنة جميع خدمات هيئة الفجيرة للبيئة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

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قالت أصيلة عبد الله المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، إن الهيئة نجحت في مشاركتها خلال أسبوع جيتكس للتقنية في رقمنة خدماتها جميعاً، عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، التي تتيح للمتعاملين من الشركات والأفراد، تقديم خدماتهم إلكترونياً، بإصدار تصاريح وتراخيص بيئية بطرق ذكية رقمية، بالإضافة إلى عرض تطبيق «سمارت»، والمعني بخدمات التفتيش في محمية «وادي الوريعة» الوطنية، وذلك لتنظيم جهود حراس المحميات في الرقابة والتفتيش في المحميات الطبيعية البرية والبحرية، خلال الزيارات الميدانية الراجلة والراكبة، سواء أرضاً أو جواً، بهدف تحديد الثغرات والمخالفات ضمن حدود المحميات، والمساعدة في رصد الاستكشافات الجديدة، وإدراجها ضمن المجال البحثي، كما يوفر التطبيق قاعدة للتخطيط وأرشفة المعلومات، ومن ثم تحليلها وربطها جغرافياً.

وأشارت إلى أن الهيئة استعرضت خدماتها الإلكترونية الذكية، والتي شملت الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة، بما يحتويه من خدمات بيئية للشركات والأفراد والموظفين، بالإضافة إلى التطبيق الذكي، وتطبيق أودور لخدمة الشكاوى، في ما يخص جودة الهواء في الإمارة، بهدف التحقق من مصدر الانبعاثات والروائح، عبر تحليل بيانات الشبكة، ودراسة بيانات محطات جودة الهواء، والزيارات الميدانية.