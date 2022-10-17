«تيك رادار»: منظمو «جيتكس» يملكون خططاً كبيرة للمستقبل

المصدر: إعداد - نهى حوّا

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أفادت نشرة «تيك رادار» التكنولوجية العالمية، أن منظمي معرض «جيتكس جلوبال 2022» يملكون بوضوح خططاً كبيرة للمستقبل، وأن المعرض يسعى ليعزز موقعه كأكبر معرض في العالم.

ولفتت النشرة في تغطيتها للمعرض إلى أن أعين المتحمسين للتكنولوجيا كانت تركز بثبات على الشرق الأوسط أخيراً، مشيرة إلى ترحيب المعرض هذا العام بأكبر حضور له على الإطلاق بعد ثلاث سنوات صعبة خلال الجائحة، حيث تم الإبلاغ عن عدد حضور ضم أكثر من 120 ألف شخص من أكثر من 5 آلاف شركة من 90 دولة، بما في ذلك أكثر من ألف متحدث.

ومع تشكيلة تضمنت شركات تقنية عالمية كبرى مثل «مايكروسوفت» و«ديل تكنولوجيز» و«هواوي» وغيرها الكثير، ووجود العديد من المتحدثين باسم حكومة الإمارات ودبي، حوى المؤتمر بعضاً من الجواهر الخفية المعروضة، وقد شكلت عامل الجذب الرئيسي أول سيارة طائرة في العالم لشركة «اكسبينغ» الصينية التي نفذت مركبتها «اكس 2» رحلة تجريبية ناجحة على أطراف المؤتمر.

وبالنظر إلى المستقبل، أكدت النشرة أن المنظمين من الواضح يملكون خططاً كبيرة للمستقبل، حيث أعلنوا عن افتتاح «معرض جيتكس أفريقيا» في مايو 2023 في محاولة لجذب بعض الاستثمارات والتنمية واسعة النطاق في جميع أنحاء القارة، وأنه مع احتواء مناطق مصممة خصيصاً للمطورين والميتافيرس والشركات الناشئة في المعرض، فإن «جيتكس جلوبال» سيصبح قريباً أرضية لتطور بعض شركات التكنولوجيا العظيمة المقبلة.