جامعة زايد وأكاديمية اتصالات تدربان الطلبة في الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت جامعة زايد توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية اتصالات للتعاون في مجال الأمن السيبراني والتدريب على التقنيات الحديثة، خلال مشاركة الطرفين بفعاليات معرض «جيتكس جلوبال» العالمي للتقنية 2022.

وقد شهد حفل توقيع الشراكة حضور كل من معمر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات تيكنولوجي»، وشريف موسى، القائم بأعمال رئيس الشؤون الإدارية والمالية بجامعة زايد، والدكتور علي القائدي مدير عام أكاديمية اتصالات.

وبموجب هذه الشراكة، تنضم أكاديمية اتصالات لبرنامج تحدي الشركاء الذي استحدثته جامعة زايد بهدف تحفيز الطلبة على إجراء الدراسات والبحوث لمواجهة التحديات الموضوعة من قبل الشركات المحلية والدولية، ومن ثم قياس مخرجاتهم من قبل الأكاديميين والمختصين. وعلاوة على ذلك، ستقوم أكاديمية اتصالات بتدريب كل من موظفي وطلبة جامعة زايد على مختلف مجالات الأمن السيبراني وأحدث تقنياته، والتي ستدعم المدربين وتوفر برامج التوجيه وورش العمل التي تركز على الصناعة، وأيضاً ستقوم أكاديمية اتصالات بتوجيه الطلاب والموظفين في جامعة زايد حول الوصول إلى بوابة التعلم (البرنامج) الشهادات ودعم تدريب الطلبة وتوظيفهم.

وتعليقاً على الشراكة، قال شريف موسى من جامعة زايد: «يسعدنا انضمام أكاديمية اتصالات إلى برنامج تحدي الشركاء في جامعة زايد لتوجيه الطلبة وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم ليكونوا القادة المستقبل والمفكرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمنح هذه التحديات الطلبة فرصة لاكتساب فهم متعمق لمكان العمل، وتشجعهم على التفكير بأنفسهم وفتح أعينهم على الفرص المتاحة لهم عند تخرجهم، وستعود هذه الشراكة بالنفع للطلبة بالاستفادة من خبرة وإرشاد أكاديمية اتصالات».

وأكد كذلك بأن الشراكة ستخلق جيلاً قادراً ومجهزاً تقنياً، بالشكل الذي يلبي تطلعات الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال رحلة الخمسين المقبلة، وتكون الدولة الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

أكاديمية اتصالات

وقال الدكتور علي القائدي، مدير عام أكاديمية اتصالات: «تزداد أهمية الأمن السيبراني يوماً بعد يوم، والهدف منه هو ضمان السرية وسلامة البيانات وتوافرها؛ لذا تهدف أكاديمية اتصالات إلى توفير برنامج تدريبي في مجال الأمن السيبراني لدعم المؤسسات لحماية بياناتها من أي هجمات داخلية وخارجية. وتقدم أكاديمية اتصالات تدريبات في مجال الأمن السيبراني، والتي توفر المعرفة والمهارات اللازمة لتأمين وحماية البنية التحتية الحيوية وأنظمة البيانات».

لمدة 30 عاماً، تقدم أكاديمية اتصالات الاستشارات التدريبية وخدمات التنمية البشرية لشركات الاتصالات والهيئات الحكومية وشركات النفط والغاز والمؤسسات المالية والمنظمات في جميع الصناعات وقطاعات الأعمال، وللحفاظ على قدرتها التنافسية، تعمل الشركة باستمرار على تحسين عروضها والتركيز على مجالات التكنولوجيا الرقمية والأعمال والقيادة وتكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة.