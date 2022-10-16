«إنفنت» توقع عدداً من الاتفاقيات التجارية بعد مشاركتها الناجحة في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إنفنت» envnt. للاستشارات العالمية المرموقة ذات الخبرة عن توقيعها لعدد من الصفقات والاتفاقيات التجارية بعد مشاركتها الناجحة في معرض جيتكس جلوبال 2022 الذي أقيم في دبي.

وبعد تغيير اسمها من «كودلاب» إلى «إنفنت»، استغلت الشركة متعددة الأبعاد أكبر معرض تقني لتعريف العالم باسمها الجديد المبتكر، وقامت الشركة بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية المهمة طوال فترة الحدث المهم هذا، بما في ذلك مذكرات تفاهم مع شركائها الرئيسيين، مثل شركة الاستشارات الإدارية السعودية CALX والشركة المبتكرة Wevioo المتخصصة في التحول الرقمي والماهرة في إنشاء المنصات والبوابات الرقمية وتصميم وتطوير الأنظمة وتتبع الأداء والمزيد.

والتقى كل من الرئيس التنفيذي لشركة «إنفنت». أبل محملجي ورئيس مجلس إدارتها حمد الصالح ومدير إدارتها عمرو حافظ بالعديد من قادة الأعمال والشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم، حيث ناقشوا كيفية التعاون لإنشاء حلول رقمية فعالة وشاملة، وتوحيد الجهود لتوفير نوعية حياة أفضل للجميع، وكذا تناولوا مشاريع الشركة المقبلة وإنجازاتها الأخيرة.

كان التركيز الأهم في هذا الحدث على المنتج الرئيسي للشركة، وهو أداة إدارة الخدمة الميدانية enspct. البديل لمنتج BRAVO القديم، حيث عرض الفريق القدرات الهائلة لهذا المنتج في مراقبة العمل الميداني والموارد والعاملين، كما عرضوا التكنولوجيا والتقنيات الكامنة وراءه.

إضافة إلى ذلك، فقد قامت الشركة الرائدة التي تأسست في المملكة العربية السعودية بدعوة بعض من عملائها القيمين لعرض نجاحاتهم وإنجازاتهم والتحدث عن مدى استفادتهم بالعمل معها. ترأس العرض الأول حافظ الفوزان مدير المنتجات في شركة الخدمات التعدينية السعودية (إسناد) مباشرة على الشاشات الكبيرة ليراه جميع زوار معرض جيتكس جلوبال الذين زاد عددهم على 100 ألف زائر، حيث تحدث فيه عن قدرة برنامج enspct. لشركة envnt. الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن، والتي ساعدت «إسناد» على تشغيل عملياتها بشكل أوتوماتيكي بالكامل، والبدء في المراقبة الآنية، ومساعدة المعاينين على كفاءة تخزين البيانات، وكذا تسهيل التواصل بين المعاينين والقيادة. شركة «إسناد» هي شركة خدمات التعدين السعودية المعروفة على مستوى العالم، وهي منظمة شبه حكومية تابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.

قاد المسؤولون التنفيذيون في شركة «إنفاذ»، منهم رئيسها التنفيذي حسين الحربي ورئيس قسم المعلوماتية عيسى عدنان العيسى، العرض المميز من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) وهو مركز حكومي مستقل يسعى لتوحيد الجهات القضائية والحكومية في المجالات المتعلقة بالتصفية والبيع. كان أحد الموضوعات التي سلط الضوء عليها هي التحديات التي واجهتها شركة «إنفاذ» وكيف تلقت الدعم من شركة «إنفنت». لإعادة تحديد عمليات ومكونات وتقنيات جديدة.

وعلاوة على ذلك، شارك طلال الزهراني من ديوان المظالم كيف قام الديوان وشركة envnt. ببناء خارطة طريق لإعادة بناء نظام إدارة المظالم باستخدام تقنية ذات رمز منخفض. ديوان المظالم هو هيئة قضائية إدارية رفيعة المستوى تنظر في القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية وترفع تقاريرها مباشرة إلى ملك المملكة العربية السعودية.

رحبت شركة envnt. أيضاً بالعديد من الشخصيات المهمة لإلقاء نظرة على المنصة ومقابلة الفريق ومعرفة المزيد حول كيفية قيام الشركة التي تضع الناس كأولوية بتحويل حياتهم من خلال قوة التكنولوجيا. كان من بين العديد من الضيوف المهمين وزارة النقل السعودية والهيئة العامة للنقل السعودية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية.

وقال أبل محملجي الرئيس التنفيذي لشركة «إنفنت»: «كان ظهورنا في معرض جيتكس جلوبال 2022 بمثابة تجربة ملهمة ورائعة للغاية، حيث كونا العديد من الأصدقاء وأقمنا علاقات عمل لا تقدر بثمن، كما قمنا بتأكيد العديد من الاتفاقيات الدولية الكبرى التي نتطلع للبدء فيها في أقرب الآجال. تشرفنا بالترحيب بجهات حكيمة ذات اطلاع في المجال، مثل وزارة النقل السعودية، والهيئة العامة للنقل السعودية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التعرف على وجهات نظرهم حول التحولات الرقمية وكيف ستشكل مستقبلنا».

وأضاف محملجي: «كانت الاستجابة لاسم الشركة الجديد ورؤيتنا وأهدافنا إيجابية للغاية، كما وجد العديد من ضيوفنا أن ابتكاراتنا وحلولنا المخصصة مثيرة للغاية، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج enspct.. يسعدني تعزيز معرض جيتكس جلوبال 2022 من مهمتنا لدعم رؤية السعودية 2030، وسنعود إلى المملكة العربية السعودية بجرعة من الحماس والعزيمة للقيام بالمشاريع المقبلة. نملك مكاتب في الرياض ودبي والقاهرة، ونحن بصدد التوسع أيضاً إلى تونس لنصل إلى السوق الأوروبية. تغذي مثل هذه التجمعات الدولية طموحنا للتوسع أكثر في بقية أنحاء العالم، وننتظر إعادة الكرة في العام المقبل بفارغ الصبر».