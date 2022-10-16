دبي نحو عاصمة الأصول المشفرة عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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أجمع عدد كبير من رؤساء من كبريات شركات التقنية في العالم ومسؤوليها التنفيذيين على نجاح «جيتكس جلوبال 2022» معززاً مكانته منصة رئيسة للتواصل الشبكي بين أفراد مجتمع تقنية المعلومات عالمياً مشددين على مواصلة دبي خطواتها الراسخة لأن تكون عاصمة تقنية المعلومات على مستوى العالم بشكل عام، وأيضاً عاصمة عالمية لبعض القطاعات المتفرعة من تقنية المعلومات، كالأصول الافتراضية.

وتوقع خبراء ومسؤولو شركات التقنية العالمية أن تصبح دبي عاصمة الأصول المشفرة والعملات الرقمية ومركزاً رئيساً لتداولها على مستوى العالم في غضون عامين من الآن وأن دبي نقطة محورية للاقتصاد الرقمي.

وأشاروا إلى مكانة دبي في الأصول المشفرة واصفين الإمارة بأنها مكان عظيم لممارسة الأعمال التجارية بصفة عامة، سواءً في قطاع التقنية أو في غيره من قطاعات الأعمال، وتمتلك إمكانات رائعة، ومنها البنية التحتية العصرية والرفاهية والفخامة، وإمكان الوصول إلى العالم، ما يتيح لها أكبر نطاق واسع من المستثمرين.

وأضاف الخبراء أن اهتمام حكومة دبي بهذا المجال، وحرصها على تسهيل الإجراءات للمنصات المتخصصة كفيل بجعل دبي عاصمة الأصول المُشفّرة والعملات الرقمية ومركزاً رئيساً لتداولها على مستوى العالم في غضون فترة قصيرة متوقعين زيادة في عدد مستخدمي المنصة بالمنطقة 57% بنهاية العام الجاري.