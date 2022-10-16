«جيتكس» بوابة أفريقيا على العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطب «جيتكس جلوبال 2022» العديد من الشركات الناشئة الأفريقية التي تتطلع لاستكشاف فرص جديدة والتوسع داخل القارة وحول العالم من خلال هذا الحدث الذي يعد الأكبر والأكثر تأثيراً في عالم التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ويعتبر برنامج «أفريكا فاست 100» أكبر تجمع للشركات الأفريقية الناشئة تتم استضافته خارج قارة أفريقيا، خصوصاً وأن شركات التكنولوجيا الأفريقية تحظى مؤخراً بإقبال واضح من جانب المستثمرين العالميين.

وسعت شركات أفريقية، مثل مجموعة «R&D» الإثيوبية و«كلينيك ماستر» الأوغندية و«NIPEX» النيجيرية و«AfriTechia» المغربية إلى تعزيز وصول علاماتهم التجارية إلى الجمهور العالمي عبر بوابة دبي من خلال مشاركتها في جيتكس.

وأكد مسؤولون من عدة شركات أفريقية أن «جيتكس جلوبال» منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعرف على آخر التطورات في عالم التكنولوجيا وفرصة ثمينة للشركات الناشئة في إفريقيا للانفتاح على العالم.

منصة مهمة

وقال فهد مكوار الرئيس التنفيذي لشركة «AfriTechia» المتخصص في قياس نسبة المشاهدة في وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي والتسويق الرقمي أن معرض «جيتكس جلوبال» منصة مهمة للشركات الأفريقية بشكل خاص لاستكشاف الفرص للوصول إلى الأسواق العالمية وكذلك الإلهام والاطلاع على آخر التطورات والحلول الرقمية التكنولوجية، مشيراً إلى أن شركته تعمل في 23 دولة أفريقية وأن المعرض فرصة جيدة لاختصار الوقت وتقليل التكلفة، وقال: جئنا إلى دبي للقاء شركائنا والبحث عن شركاء جدد من أفريقيا ومن الشرق الأوسط لأننا نعلم أن السوق الأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط هدفنا للتوسع أكثر فأكثر.

وأضاف: جيتكس أكبر حدت تكنولوجي في المنطقة وفي العالم، ومن المهم لنا المشاركة فيه لوجود جميع الشركات من كافة الدول، إنه مكان ملهم بالنسبة لشركتنا، وأغلب المشاريع التي أطلقناها خلال السنوات الأخيرة استلهمنا أفكارها من زياراتنا السابقة لجيتكس.

وأوضح أن دبي مركز عالمي رئيسي للشركات الكبرى وموقعها الجغرافي المميز في قلب العالم عامل جذب لهذه الشركات، وتابع: تستغرق رحلتنا من المغرب إلى دبي 8 ساعات طيران ومن جنوب أفريقيا كذلك 8 ساعات بينما تستغرق رحلتنا للتوجه إلى جوهانسبرغ للقاء أحد شركائنا 17 ساعة، من الأفضل طبعاً أن نلتقي جميعاً هنا في دبي.

وأضاف فهد مكوار أن استضافة مدينة مراكش بالمغرب الدورة الأولى لمعرض جيتكس أفريقيا في الفترة ما بين 31 مايو و2 يونيو 2023، يؤكد أهمية هذا الحدث بالنسبة لقارة أفريقيا المليئة بالفرص، وأضاف: الثقة العالمية الواسعة لعلامة جيتكس التجارية، ستساعدنا على استكشاف المزايا المتوفرة عبر مناطق جغرافية أوسع وفي أسواق تكنولوجية جديدة في أفريقيا.

تبادل خبرات

وقالت كريستين توسيم مسؤولة التسويق في شركة «كلينيك ماستر» الأوغندية التي تطور الحلول الرقمية في الطب والصحة أن المشاركة في جيتكس فرصة جيدة للبحث عن شراكات داخل أفريقيا وخارجها وهو يشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب والمساعدة على التحول الرقمي العالمي إلى المستوى التالي، موضحة أن الشركات الناشئة في أفريقيا لا يمكنها أن تتطور دون الانفتاح على محيطها الخارجي، وتابعت: نجحنا في عقد العديد من اللقاءات مع شركاء من دول مختلفة وهناك مؤشرات واعدة لكوننا نجحنا فيما جئنا من أجله.

تجارب عالمية

وأوضحت كالكيدان تاديسي من مجموعة «R&D» الإثيوبية أن جيتكس أتاح للشركات الأفريقية العديد من الفرص لتعزيز مجال عملها خارج القارة وكذلك فرض عليها تطوير نفسها من خلال محاكاة التجارب العالمية وإبرام العديد من الصفقات، وقالت: تشهد إثيوبيا نقلة نوعية في المجال الرقمي بالتعاون مع شركاء استراتيجيين حول العالم، ونجحنا عبر المعرض في التعريف بالفرص الجديدة التي تقدمها بلادنا للعالم وللمستثمرين في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا ونحن منبهرون بما وصلت إليه دبي في هذا المجال ونسعى لنسخ التجارب الناجحة ونقلها عبر الشركات الناجحة.

حدث فريد

وقال بينديكت أوسامور مدير «NIPEX» (بورصة البترول النيجيرية) إن جيتكس منصة عالمية وحدث فريد من نوعه لتطوير عمل الشركات وخصوصاً الناشئة منها عبر عقد الشراكات أو الاقتداء بالتجارب الناجحة، مشيراً إلى أن المشاركات السابقة أسهمت في استقطاب عملاء جدد لشركة «NIPEX» التي تشكل مركز معاملات إلكترونياً شاملاً يعمل على تحسين مشتريات القيمة في صناعة النفط والغاز وإضفاء الطابع المؤسسي على عمليات التعاقد ذات المستوى العالمي في نيجيريا.

وأكد بيندكت أوسامور أن جيتكس ساعد العديد من الشركات في العالم على دخول المجال الرقمي والبحث عن فرص جديدة وخاصة بالنسبة للشركات الأفريقية ومنها «NIPEX» التي تعتبر منصة تعاقد إلكترونية تربط بين المشترين والموردين من خلال وضع معايير على مستوى الصناعة للمعاملات التجارية.