مقر المبرمجين يستضيف نخبة مؤسسي الشركات التكنولوجية

المصدر: دبي - وام

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نظم مقر المبرمجين جلسات ملهمة استضافت نخبة من مؤسسي الشركات الرقمية الناجحة، بهدف تسليط الضوء على تجاربهم النوعية في دخول مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأسيس شركاتهم في عالم البرمجيات، ومشاركة هذه التجارب مع الخبراء التقنين ومطوري التطبيقات التكنولوجية ورواد الأعمال وطلاب المدارس والجامعات، لتوسيع مداركهم وتعريفهم على قصص نجاح رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وشملت الجلسات الملهمة التي نظمها مقر المبرمجين خلال مشاركته ضمن فعاليات «جيتكس جلوبال» 2022 كلاً من أمين الزرعوني المؤسس الشريك لشركة «بدو» المتخصصة في الميتافيرس والعلوم المتقدمة، ومرشد محمد مؤسس شركة «درايف يو»، وهلال لوتاه الشريك المؤسس لشركة «لون»، وفيصل طوقان الشريك المؤسس لشركة «زينا»، وطلال بياع الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «بيزات»، إضافة إلى خالد العور محلل بيانات في شركة «طلبات».

وشارك رواد الأعمال بدايات قصص نجاحهم في تأسيس الشركات الرقمية ورحلتهم في تطوير أفكارهم وبرامجهم، وأهم التحديات التي واجهوها، والحلول التي ابتكروها في إنجاح مشاريعهم الصغيرة لتصبح شركات كبرى تقدم حلولاً إلكترونية ورقمية في الدولة.

وأكد رواد الأعمال أهمية التحلي بالصبر والتأني في اتخاذ القرارات الكبيرة في عالم ريادة الأعمال، وتمكنهم من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين والمستفيدين من الخدمات التكنولوجية والتعرف على رغبات الجماهير المستهدفين ونوعية الخدمات ما يؤدي إلى تطوير تجارب خدمة يتم تقديمها للأفراد، بحيث ترتقي بالأفكار إلى العالمية.

وناقش المتحدثون آليات تطوير البرنامج الرقمية التي عملوا عليها خلال السنوات القليلة الماضية، وأهم المتطلبات التي يحتاجون إلى توفيرها بما يضمن تحقيق النجاح في الصناعات التكنولوجية، والتي تشمل التفكير في النتائج المستقبلية وعدم اقتصار الرؤية على الواقع القريب وتشكيل فريق يتناسب مع متطلبات البرنامج بمهارات تكنولوجية وإدارية وفنية وغيرها من المهارات التي ستحقق الأهداف المنشودة من البرنامج وتضمن نجاحه وتوسعه من قبل المستخدمين.

ودعا رواد الأعمال المشاركون في الجلسات إلى الاستثمار في اكتساب المهارات وبناء قدراتهم والاستمرار في التعلم لوضع أفضل الأفكار التي تضمن تقديم الخدمات التكنولوجية وتسهيل حياة المجتمع، وابتكار طرق عالمية، كما ناقشوا استفسارات الحضور حول ريادة الأعمال ومستقبل ريادة الأعمال والفرص المتاحة لبدء إنشاء شركات رقمية بشكل أسرع وأسهل.