شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع ديزيكس للتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «ديزيكس للتكنولوجيا»، الناشئة والهادفة إلى تطوير الخدمات والأنظمة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة بمجالات حوادث المرور والسلامة على الطرق، وذلك على هامش فعاليات «جيتكس» 2022.

وقع مذكرة التفاهم من جانب شرطة دبي، المقدم سيف سالم المزروعي، رئيس قسم التكامل الإلكتروني في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومن الجانب الآخر، محمد شهيد خان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وأكد المقدم سيف سالم المرزوعي، حرص شرطة دبي على استغلال حدث ضخم بمستوى معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، لتتمكن من بناء شراكات وتعزيز أخرى مع القطاع الخاص، خصوصاً في قطاع تقنية المعلومات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لتحقيق تقدم ريادي في الخدمات الأمنية والمجتمعية المقدمة للجمهور، ودعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.

رقمنة الخدمات

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون والمشاركة في الأنشطة المتعلقة برقمنة الخدمات، تنفيذاً لـ «سياسة خدمات 360»، التي طورها مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية والانتقال بها إلى مستويات ريادية استثنائية.

وقال محمد شهيد خان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة «نبني نظام الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لشرطة دبي مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز تجربة المستهلك في دبي وحول العالم، وتقدم تقنيات Dezzex حلاً لتقييم نتائج الذكاء الاصطناعي لتأجير السيارات وشركات التأمين وقوات الشرطة ومصنعي المعدات الأصلية في قطاع السيارات».

وأضاف كريستيان شلفون، مدير التكنولوجيا في ديزيكس أن الذكاء الاصطناعي حافز أساسي للأعمال الرقمية، وسعداء بالدعم الذي لمسناه في دبي لتنمية التكنولوجيا وتعزيزها في دولة الإمارات، خصوصاً في أصعب الأوقات التي واجهناها خلال العامين الماضيين، ونتطلع للعمل وتقديم الأعمال التكنولوجية والخدمات الرقمية مع شرطة دبي.