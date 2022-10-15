«دو» تختتم مشاركتها بعرض تقنيات تستكشف المستقبل الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها الناجحة في معرض جيتكس جلوبال 2022، تحت شعار «تمكين الجهات الحكومية، نصنع معكم الواقع الإماراتي». وسجلت الشركة خلال فعاليات الحدث حضوراً لافتاً من خلال إبرامها اتفاقيات تعاون استراتيجي ومذكرات تفاهم مع عددٍ من الشركات والمؤسسات عبر القطاعين العام والخاص، واستقبال العديد من الشخصيات البارزة وممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم عروض تفاعلية حول أحدث تقنيات المستقبل مثل إنترنت الأشياء والواقع المعزز وعالم «الميتافيرس» وبلوك تشين وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والروبوتات.

وحظي زوار منصة «دو» في الحدث بفرصة استكشاف المستقبل الرقمي المدعوم بأحدث التقنيات والابتكارات الثورية. كما أعلنت «دو» خلال الحدث عن تعاونها مع العديد من الجهات الحكومية بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وهيئة الطرق والمواصلات، لدعم خارطة طريق الابتكار التي حددتها حكومة الإمارات العربية المتحدة. ووقعت الشركة أيضاً مذكرات تفاهم استراتيجية مع العديد من الجهات مثل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».