«اتصالات من &e» تعزز منظومة المدينة الذكية والآمنة

المصدر: دبي - وام

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قال عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في «اتصالات من &e» إن الشركة تواصل العمل على تعزيز منظومة المدينة الذكية والآمنة من خلال رقمنة الخدمات وتحويل أساليب وأنماط العمليات والخدمات في الجهات الحكومية والشركات والمنازل لتتوافق مع توجهات ومتطلبات التحول الرقمي الذي تقوده تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول السحابية وغيرها من التقنيات.

حوار

ولفت الأحمد في حوار خاص على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2022 إلى حرص الشركة على تزويد العملاء بحلول المنزل الذكي الشاملة وأنظمة الحماية المتكاملة التي ترتقي بأنماط الحياة والأمان للأفراد والمجتمعات، موضحاً أن جناح اتصالات في جيتكس 2022 اشتمل على مجموعة واسعة من الحلول المدعمة بشبكة الجيل الخامس وتقنية الذكاء الاصطناعي لتعريف الزوّار بدور هذه التقنيات في دعم الأعمال والتنبؤ بالحالات الطارئة وتحويلها إلى متخذي القرار للاستفادة منها واتخاذ القرارات الصحيحة بمستوى رقمي متكامل. وتتيح الشركة تطبيق المنزل الذكي للهواتف المتحرك والذي يربط مختلف الأجهزة الذكية في المنزل، ونظام «حصنتك»، ونظام الحماية الأمنية في المنزل، بمنصة واحدة يسهل التحكم بها من خلال الهاتف المتحرك وتسهم في تمكين عوامل الخصوصية والأمان على مدار الساعة لضمان راحة البال للمستخدمين.

وعرضت الشركة في جناحها بمعرض جيتكس 2022 نظام الحماية الأمنية في المنزل الذكي والذي يتألف من الكاميرات الخارجية، ومستشعرات الأبواب والنوافذ، وجهاز التسجيل الصوتي، وتطبيق الهاتف المتحرك. وتم تصميم النظام لتوفير الحماية الأمنية للفلل السكنية في الإمارات، حيث يتم متابعة النظام من قبل خبراء الأمن على مدار الساعة وهو مرتبط بالجهات الأمنية لتوفير الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

قدم جناح الشركة نظاماً شاملاً للمنزل الذكي يشمل مجموعة متكاملة من الأجهزة الذكية مثل أقفال الأبواب الذكية، والإضاءة الذكية، ومنظم الحرارة الذكي، والمفاتيح الكهربائية الذكية، والمستشعرات الذكية للأبواب والنوافذ، ترتبط جميعها بمنصة واحدة وتطبيق للهاتف المتحرك لتوفير تجربة سلسة ومريحة تتميز بسهولة التحكم من قبل المستخدمين.