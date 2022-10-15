«دبي للإنترنت» تستعرض أبرز الابتكارات التكنولوجية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت مدينة دبي للإنترنت في جيتكس حيث قدمت للزائرين والمهتمين من خلال جناحها المبتكر مجموعة استثنائية من التجارب التكنولوجية التفاعلية وورش العمل الهادفة إلى مناقشة مستقبل قطاع التكنولوجيا. فبدءاً من الارتقاء بالفنون عبر استخدام تقنيات الواقع المعزز وصولاً إلى تجربة محاكاة السير على سطح القمر، نستعرض في ما يلي أبرز ما يقدمه أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام.

وأعلنت دبي للإنترنت افتتاح «إنتل» أحدث مركز للبحث والتطوير المتخصص ببرمجيات الذكاء الاصطناعي فيها، وهو الأول من نوعه بمنطقة الخليج. وقد شارك في حفل الإعلان عن افتتاح المركز عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، وطه خليفة، المدير العام الإقليمي لشركة «إنتل» في منطقة الشرق الأوسط. وسيسهم المركز في الارتقاء بقدرات الشركة المرتبطة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً مركزاً رائداً إلى مراكز الابتكار التكنولوجي التي يبلغ عددها اليوم 15 مركزاً في المدينة.

وتأكيداً على الأهمية المتزايدة للاستدامة، عرضت دبي للإنترنت مجسماً مبتكراً لخيل عربي مصنوع بالكامل من قطع إلكترونية معاد تدويرها، من تصميم الفنان اللبناني بيار عبود. ووفرت دبي للإنترنت تجربة محاكاة السير على سطح القمر، حيث إن الأرضيات المجهزة بأضواء LED في جناح المدينة تتبع خطوات الزائرين وتترجمها عبر شاشة إلكترونية إلى حركات تحاكي تجربة سير رواد الفضاء على سطح القمر. كما نقلت حماس أجواء كأس العالم لكرة القدم إلى وسط المعرض.