«زوهو» تمكن 3500 شركة في الدولة من تطبيق تقنية السحابة

المصدر: دبي - سيد صالح

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أعلنت «زوهو كورب»، الشركة التقنية العالمية التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن نجاحها في تمكين أكثر من 3500 من المشاريع باختلاف أنواعها، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، في الإمارات من تبني تكنولوجيا السحابة الخاصة بها، من خلال إبرامها شراكات محلية مع جهات حكومية وخاصة. جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة «زوهو» في «جيتكس».

وعلى مدار العامين الماضيين، أتاحت «زوهو» إمكانية الوصول إلى تطبيقاتها التجارية القائمة على تكنولوجيا السحابة التي يزيد عددها على 55 تطبيقاً، من خلال إبرامها اتفاقيات شراكة مع هيئات حكومية ومؤسسات خاصة في الإمارات من أجل مساعدة الشركات على الانتقال إلى السحابة. ومنذ اندلاع جائحة «كوفيد 19»، استثمرت «زوهو» 20 مليون درهم في أرصدة محفظة الشركة، إضافة إلى 4.5 ملايين درهم دعماً لبرامج التدريب المهني التي أفضت إلى تمكين 300 شركة و200 طالب رقمياً.

وقال حيدر نظام، رئيس زوهو بالشرق الأوسط وأفريقيا: «الإمارات سباقة في تبني الحلول السحابية بالمنطقة. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن ندعم جهود تبني الشركات للتقنيات المتطورة من أجل تحقيق الاستدامة الاقتصادية ودفع المرونة المؤسسية».

وأوضح علي شبدار، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط: « تقدم منتجات زوهو السياق لقطاع الأعمال في الدولة عرض قيما من خلال دمج قابلية التوسع وسهولة الاستخدام وواجهات التطبيقات متعددة اللغات في منصة موحدة تسهم في تعزيز نمو الشركات».