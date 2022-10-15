إعلاميون: «جيتكس» منصة عالمية للابتكار

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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جاء معرض جيتكس جلوبال 2022، الحدث التكنولوجي الأكبر على مستوى العالم، حافلاً بآخر الإبداعات والابتكارات في عالم تكنولوجيا المعلومات، وتقنيات الاتصال، والحلول الشاملة التي تقدمها الشركات العالمية لخدمة البشرية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، لذا، حظي كعادته بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

وأعرب عدد من الإعلامين العرب والأجانب، عن انبهارهم بهذا الحدث الاستثنائي، الذي استطاع أن ينقل الإمارات ودول المنطقة إلى مراحل متقدمة في مجال التطور التكنولوجي، كونه الحدث الأكثر تأثيراً، ومنصة عالمية للإبداع والابتكار.

وقال إسلام الشرع نائب مدير تحرير جريدة «الكويت تايمز»، إنه واكب المعرض منذ نسخته الأولى، وكان منتظم الحضور في أغلب الدورات، معرباً عن انبهاره بالتطور الذي يشهده «جيتكس» من دورة إلى أخرى، حتى أصبح أحد أكبر المعارض المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن مشاركة 5000 شركة من أكثر من 90 دولة، دليل على أهميته العالمية، وعلى الدور الذي أصبحت تلعبه دبي في المنطقة، كمركز عالمي للتطور التكنولوجي والاقتصاد الرقمي، وأضاف: دبي مدينة الإبداع والابتكار، واستضافة حدث عالمي بهذه الدقة، والمشاركة القياسية، ليس أمراً غريباً، لأن حكومتها تملك شغف الاهتمام بالتكنولوجيا والعلم.

وأوضح الشرع أن «جيتكس» ساهم في تطوير ثقافته المعرفية، وجعله يواكب باهتمام، آخر التطورات في عالم التكنولوجيا، مؤكداً أنه لعب دوراً أساسياً في استقطاب أكبر الشركات المتخصصة في تقنيات المعلومات إلى الإمارات ومنطقة الخليج، وتابع: يقدم جيتكس آخر إبداعات العقول في مجال الذكاء الاصطناعي خدمة للبشرية، لذا، العالم كله يأتي إلى هنا لتبادل الخبرات والتجارب.

من جهته، قال عبد الناصر منصور صحافي جريدة الأهرام الاقتصادي: «جيتكس من أوائل المعارض المتخصصة في المنطقة العربية، ولو بصمة في العالم، وسط مشاركة كبيرة لمختلف شركات تكنولوجيا المعلومات، ويتميز بشموليته وتنوعه من عام إلى آخر».

وأضاف أن جيتكس ولد كبيراً، واستفاد من شهرة دبي العالمية، التي مهدت له طريق النجاح، وجذب الشركات العالمية الكبرى من أوروبا وآسيا وأمريكا والمنطقة العربية، موضحاً أن المعرض حقق العديد من المكاسب الاقتصادية لهذه الشركات، وساهم في إشعاعها وتوسعها في المنطقة، وأضاف: مشاركة 5000 شركة، دليل قاطع على النجاح المبهر الذي حصده المعرض طيلة السنوات الماضية.

وشدد جو أوهالوران الصحافي بموقع «كومبيوتر ويكلي» البريطاني، على دور المعرض في تطوير الاقتصاد الرقمي، وما يقدمه من حلول شاملة للشركات الحكومية والخاصة لتطوير عملها، وكسب شراكات جديدة، لتعزيز حضورها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن جيتكس لعب دوراً حيوياً في تحويل دبي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا، وإيجاد فرص عديدة للشركات، للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطبيقات.

وأكد أن هذا الحدث، يعكس حركة التحول الرقمي الطموحة التي تشهدها دول المنطقة، وخصوصاً دولة الإمارات، واهتمامها بالاعتماد على التكنولوجيا لتطوير مجالات الحياة المختلفة.

من جهته، قال الصحافي البرتغالي ماهيش راجو، إنه يزور المعرض للمرة الأولى في حياته، وأنه منبهر بما شاهده من دقة التنظيم والمشاركة القياسية لعدد الشركات وعدد الزوار، مشيراً إلى أن ذلك دليل على النجاحات السابقة، والسمعة العالمية التي يحظى بها المعرض.