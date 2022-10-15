عرض مبادرات «دبي كوميرسيتي» للابتكار الرقمي

المصدر: (دبي - البيان)

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شاركت «دبي كوميرسيتي»، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) في تسليط الضوء على أهمية دعم الإبداع والابتكار الرقمي وتعزيز أداء القطاع الإبداعي في دبي خلال مشاركتها في جيتكس. واستعرضت المنطقة الحرة، الأولى في تخصصها بالتجارة الرقمية، التوجهات العالمية في مجالي التجارة الرقمية والتجزئة ومدى مواكبة منطقة الشرق الأوسط لها.

وتقدم دبي كوميرسيتي، بالتعاون مع دبي للثقافة، مجموعة واسعة من الحلول التي تتيح لرواد الأعمال تأسيس أعمالهم الخاصة في مختلف القطاعات الثقافية والإبداعية، بما فيها فنون الأداء والفعاليات والفنون البصرية والحرف اليدوية، إضافة إلى الخدمات الإبداعية وخدمات التصميم ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والتفاعلية.

كما يقدم الجانبان فرصاً مميزة لرواد الأعمال في المجالات الأدبية والثقافية والفنون الجميلة وفنون الأداء والتراث والتاريخ والمعارف من خلال تمكينهم من الحصول على التأشيرة الثقافية طويلة الأمد المخصصة للمواهب الإبداعية، وهي الأولى من نوعها التي تمنحهم حق الإقامة لمدة 10 سنوات في الدولة . وسلطت دبي كوميرسيتي الضوء على جهودها المبذولة في دعم الإبداع والابتكار الرقمي، بما فيها منح رخص «تالنت باس» لمزاولة الأعمال المستقلة في المجالات الإبداعية وتوفير مساحات عمل مشتركة مزودة بأحدث التقنيات.