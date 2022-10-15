حكومة الشارقة تستكشف آفاق المستقبل التقني

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم جناح الشارقة مشاركته الناجحة في أسبوع جيتكس، استكشفت خلالها حكومة الشارقة آفاق التعاون في أحدث تقنيات المستقبل مع عدد كبير من الجهات والشركات المحلية والعالمية. واستقبل الجناح أكثر من 40 من كبار الشخصيات، الذين تعرفوا على أبرز المشروعات التي تتبناها حكومة الشارقة في التحول الرقمي وتقنيات المستقبل.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في جيتكس ، مدير مكتب الشارقة الرقمية، إن المشاركة الناجحة لحكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية تفتح آفاقاً نحو مزيد من التقدم في مواصلة تكامل الإنسان مع التقنية، وهو الهدف الذي استلهم منه شعار هذه المشاركة. ونشكر جميع الجهات الحكومية التي ساهمت في نجاح هذه المشاركة الاستثنائية وتعريف العالم بما توصلت إليه الشارقة من تقدم تقني ومعرفي.