9 ملايين سجل و39 ألف كادر طبي و482 منشأة صحية في «نابض»

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت هيئة الصحة بدبي، وفي وقت وجيز، من ضم 482 منشأة صحية في دبي إلى منصتها الرقمية المخصصة لتبادل البيانات الصحية الموحدة «نابض»، التي اشتملت أيضاً على أكثر من 39 ألفاً من الكوادر الطبية والمهنيين الصحيين، وأكثر من 9 ملايين سجل طبي، فضلاً عن ضم 115 مؤسسة موردة للأنظمة الطبية الرقمية. جاء ذلك ضمن العرض التفصيلي الذي قدمته الهيئة في منصتها في (جيتكس)، والذي كان محل اهتمام بالغ من رواد المعرض، من المسؤولين والمتخصصين، الذين أشادوا بمستوى التحول الرقمي الذي حققته هيئة الصحة بدبي في هذا الجانب من الأنظمة المتقدمة.

وأوضح الدكتور محمد الرضا مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، أن منصة «نابض» انطلقت لربط المنشآت الصحية (الحكومية والخاصة) ضمن شبكة موحدة هي الأحدث بتقنياتها وشموليتها وتكاملها بهدف تحقيق التبادل الآمن للمعلومات الصحية الموثوقة، وتعزيز سبل حماية المرضى والمحافظة على سلامتهم وحياتهم، من خلال خفض جميع المخاطر وأية أخطاء طبية محتملة، إضافة إلى رفع مستوى وجودة الرعاية الصحية المقدمة لمواطني ومقيمي دبي.

وأضاف أن المنصة تستند في إدارتها إلى مجموعة من السياسات، التي من شأنها تحقيق المرونة والسلاسة والبيئة الآمنة المطلوبة لتبادل البيانات والمعلومات، ومن بين هذه السياسات: سياسة المعنيين والمستفيدين من الرعاية الصحية، وسياسة الموافقة والتحكم وهي تعني بصلاحيات الأفراد وكيفية الوصول إلى البيانات.