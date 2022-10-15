«الصحة» تستعرض أحدث المبادرات والمشاريع

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بنجاح مشاركتها في جيتكس للتقنية حيث استعرضت فيه الوزارة حزمة من أحدث مبادراتها ومشاريعها الصحية الذكية التي تحرص من خلالها على تقديم باقة متجددة من الحلول الرقمية لإسعاد المتعاملين والمرضى.

وشهدت مشاركة الوزارة في الحدث التقني الأهم على مستوى المنطقة، إقبالاً من الزوار والمهتمين والمسؤولين وكبار الشخصيات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة الإقليمية والعالمية المتخصصة.

وأكد أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في «جيتكس» في إطار خططها لتعزيز مسيرة التحول الرقمي واستراتيجيتها المستقبلية القائمة على تسريع عمليات «الرقمنة» للاترقاء بمستوى الخدمات.