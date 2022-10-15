«المعاشات» تستقطب 1500 زائر

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس بعد أن استعرضت ثلاثة من مخرجات مشروع التحول الرقمي للهيئة، وقد شملت المشاريع المنصة الرقمية، وتجربة إنجاز المعاملات عبر تقنية الميتافيرس، ولوحة المعلومات التفاعلية التحليلية الديمغرافية.

وقالت د. ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة: «يأتي الإعلان عن مشاريع التحول الرقمي ضمن استراتيجية الهيئة في تنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات في مشاريع التحول الرقمي وفي حدث عالمي وهو معرض «جيتكس 2022». وتؤكد مشاركتنا من خلال منصة هيئة تنظيم الاتصالات التي ضمت 33 جهة اتحادية حرص الهيئة على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز الخدمات والارتقاء بكفاءتها، وبالتالي ضمان سعادة المتعاملين، وقد اطلعنا خلال مشاركتنا على تجارب الجهات الاتحادية والمحلية التي تتقارب معنا في المشاريع الرقمية التي أعلنت الهيئة عنها للاستفادة من تجاربهم والتعرف على التحديات المتوقعة لمواجهتها وصولاً إلى تحقيق أفضل مستوى في المشاريع الرقمية».

وأشارت إلى أن جناح الهيئة استقطب خلال المشاركة في جيتكس نحو 1500 زائر في 5 أيام، تم رصدهم بالتعاون مع شركة ميكروسوفت عبر الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية التعرف على الوجه من خلال كاميرا دقيقة تم تثبيتها في جناح الهيئة، بحيث تقدم بيانات تحليلية عن الزوار الذين توزعت نسبة زيارتهم لجناح الهيئة ما بين 72% للذكور و28% للإناث، وبلغ معدل بقاء الزوار لتجربة التقنيات التي تستعرضها الهيئة والاستفسار عنها 9 دقائق، وبلغت نسبة رضا الزوار عن المشروعات التي عرضت في الجناح 87%.