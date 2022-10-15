«دفاع مدني دبي» تستعرض برامج تقنية مبتكرة وحلولاً ذكية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني مشاركتها في «معرض جيتكس جلوبال 2022» حيث عرضت مجموعة من الابتكارات والحلول الذكية التي حظيت باهتمام كبير من زوار المعرض من المسؤولين والمشاركين والجمهور.

وحظيت منصة الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بزيارات نوعية من قيادات وكبار الشخصيات ومسؤولين في الدولة ومهتمين في الشأن التقني كذلك استقبلت عدد من الوفود الدولية المشاركة لتبادل الخبرات حيث أشادوا بمستوى البرامج التقنية النوعية المطبقة، كما توافد رواد المعرض للتعرف على المشاريع الذكية والخدمات والحلول الرقمية المعروضة.

وشملت المشاركة بالتركيز على الخدمات الذكية التي تقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وبرنامج ساجا SAGA الذي يمتاز بنظام إدارة حوادث رقمي ويرفع زمن الاستجابة، كذلك تم استعراض برنامج الواقع الافتراضي الذي يقدم خدمات توعوية بطريقة مبتكرة عبر تقنيات الواقع الافتراضي مما يزيد من وعي الجمهور المستهدف، إضافة إلى نظام قيادة الحوادث الذكي الذي ينقل البث الحي للحوادث عن طريق طائرة الدرون ومن خلاله يتم إدارة الحوادث عن بعد لتقييم الوضع ووضع خطط إدارة الحادث كما ينشئ دائرة اتصال لربط الجهات المختصة ببعضها.

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي سعي الإدارة الدائم إلى الاستجابة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم فضلاً عن تحقيق سعادة الجمهور الذين يحتلون أولوية قصوى في أجندة عملها وذلك من خلال الخدمات و البرامج التي تقدمها لهم، مؤكدا أهمية المشاركة في معرض جيتكس الذي يعتبر أكبر منصة تكنولوجية تستعرض أحدث ما توصل له العقل البشري من أجل استثمار تقنيات المستقبل وتوفير الحلول الذكية كما أنه يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي رائد في قطاع التقنيات الحديثة.

وأشار العقيد خبير مطران خليل درويش مساعد المدير العام للخدمات الذكية بالإنابة، إلى أن الدفاع المدني بدبي طرح في النسخة 42 من معرض جيتكس أحدث الحلول والخدمات الذكية والابتكارات التقنية لتساهم في تعزيز وتنفيذ العمليات الرئيسية و المساندة بكفاءة ومهنية، وفق أفضل التطورات العالمية.