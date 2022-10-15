إقبال كبير على جناح «أراضي دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي «أراضي دبي» وذراعها التقنيّة شركة الإمارات للحلول العقارية «إيريس» مشاركتهما في أسبوع جيتكس.

واستعرضت أراضي دبي عبر مشاركتها ضمن جناح هيئة دبي الرقميّة، وشركة الإمارات للحلول العقارية عبر جناحها الخاص في المعرض؛ أحدث ما وصلت إليه الدائرة وقطاعاتها ومؤسساتها، من خدمات ذكية وإلكترونية متطورة لخدمة متعامليها من مُختلف أنحاء العالم، بما ينسجم مع مساعيها في تمكين دبي كوجهة عقارية أولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة.

وحظي جناحا أراضي دبي وإيريس بإقبال كبير من زوّار الحدث، حيث تمّ عرض وتقديم شرحٍ وافٍ حول أبرز الخدمات والمبادرات والإنجازات الذكيّة في القطاع العقاري، وتحديداً تطبيق «دبي ريست» والخدمات المقدّمة من خلاله، لتُواصل أراضي دبي بذلك نهجها الراسخ نحو تطوير بيئة عقاريّة عالميّة مبتكرة ومستدامة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المتّبعة في هذا الشأن.

وتسعى الدائرة باستمرار إلى تحديث الخدمات الرقمية في القطاع العقاري في الإمارة، بغرض ترسيخ الثقة والشفافيّة بين أوساط المتعاملين، وتعزيز حوكمة القطاع العقاري بما يتماشى مع السعي لتقديم خدمات متكاملة، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة.