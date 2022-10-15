الإمارات نموذج لنجاح شراكات القطاعين العام والخاص

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية أن الإمارات تعتبر نموذجاً لنجاح الفرص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أن البيئة الاستثمارية الخصبة بالإمارات تسهم في استقطاب كبرى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات نوعية للقطاع الحكومي والخاص في القطاعات التكنولوجية والأمنية والطاقة المتجددة.

وأضافوا أن «جيتكس» قدم فرصة مثالية لعقد الصفقات والتعرف على أحدث ما تقدمه التكنولوجيا في كل المجالات إلى جانب استعراض آخر مبادرات ومبتكرات الجهات الحكومية.

شراكات متميزة

وقال جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في «دو»: نؤمن في دو بأهمية تعزيز أوجه التعاون مع الشركات بمختلف أحجامها وتخصصاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد نجحنا في تطوير منظومة متكاملة من الشراكات المتميزة التي أثمرت عن ابتكارات رائدة على مستوى القطاع.

وأكد العمل على تقديم الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء من خلال تزويدها بكل ما تحتاجه من حلول وتقنيات وخدمات اتصال حديثة تساعدها على الانطلاق في عالم الأعمال ومواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، أم من خلال التعاون مع مجموعة من الشركات في مجال التقنيات الناشئة والحديثة لتطوير حلول وتطبيقات جديدة تستند إلى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبلوك تشين والواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وأوضح أن مثل هذه الشراكات تساهم في إحداث تأثير إيجابي ملموس على بيئة الأعمال والمشهد الرقمي والتكنولوجي بشكل عام في الإمارات بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات لترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً على مستوى العالم في مجال التقنيات الحديثة والابتكار.

رواد الأعمال

وأشار أحمد العفاري رئيس قسم شؤون الموردين في وزارة الداخلية إلى أنه منذ إطلاق منصة الموردين الرئيسية تم تسجيل 500 مورد من الشركات الخاصة، وأنه من خلال المشاركة في معرض جيتكس في كل دوراته نحرص على جذب المزيد من الشركات في كل القطاعات والتسجيل لدينا حيث يمكن لأي شركة خاصة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وفقاً للشروط والمعايير، وذلك لكي تحظى بفرص المشاركة في المناقصات التي تعلن عنها الوزارة في مختلف المجالات بشفافية دون أي تدخل، حيث يتم إرساء المناقصات إلكترونياً.

ونوه العفاري إلى أن معرض جيتكس يعتبر المنصة المثالية للشركات الخاصة ورواد الأعمال للتعاون مع القطاع الحكومي في ظل القنوات المفتوحة التي توفرها الدولة وعبر تمكين أي صاحب مشروع من التواصل مباشرة مع الجهات المختلفة.

انتشار أوسع

وقالت ميشيلا كوبانوفا مديرة إحدى الشركات التقنية بجمهورية التشيك إنه من خلال المشاركة في معرض جيتكس كل عام نجحنا في تحقيق انتشار أوسع لمجال عملنا ليس في الإمارات فقط بل في العديد من الدول، حيث إن الشركة متخصصة في حماية حسابات الشركات من الاختراق عبر البريد الإلكتروني.

روبوتات

وأكدت جين ايزوفا من روسيا حرص شركتها المتخصصة في صناعة الروبوتات على التواجد كل عام في معرض جيتكس، وقد نجحت الشركة في توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية التي طلبت إمدادها بروبوتات لخدمة العملاء وأخرى تقوم بأعمال إدارية بمواصفات خاصة. ونوهت إلى أن العميل يختار الشكل والمهمة المطلوبة وتتم برمجته، مشيرة إلى مواصلة تطوير هذا النوع من التكنولوجيا حيث يصبح الشكل النهائي للروبوت محاكياً للبشر ويكاد يكون متماثلاً، مشيرة إلى أن المستقبل سيشهد استبدالاً للكوادر البشرية بالروبوتات.