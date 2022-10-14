«بلدية عجمان» تستعرض الإنجازات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مشاركتها المميزة في معرض جيتكس 2022، والتي حققت نجاحاً مبهراً بإبراز إنجازات الدائرة الرقمية ضمن منصة حكومة عجمان، في مركز دبي التجاري العالمي. وأكدت هند الشامسي مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية، رئيس لجنة معرض جيتكس 2022 في الدائرة، أن الدائرة تمكنت خلال الأيام الماضية من تعزيز صورتها المثالية والوصول لكل فئات وشرائح المجتمع، مستندة لكفاءات مؤهلة قادرة على التعامل بمرونة وانسيابية مع الجميع، مبينة حرص الدائرة على التطوير والتحسين الدائم، لإثراء تجربة المتعامل، وعليه أطلقت 9 خدمات جديدة في التطبيق الذكي MPDA.

وذكرت أن الدائرة تحرص على تقديم خدمات مميزة ومبتكرة لمتعامليها وتبني الابتكار والتطوير، وتوسعة نطاق التواصل مع المتعاملين، حيث تم إطلاق قناة تواصل جديدة وفعالة، مدشنة الدائرة تطبيق MPDA في متجر هواوي، كما وأطلقت قناة واتساب الأعمال لتكون وسيلة رقمية سريعة للتواصل مع المتعاملين وتقديم خدماتها بسهولة ويسر.

وقالت إن الدائرة تؤكد أن نجاحاتها وإنجازاتها المتلاحقة ما كانت لتكون لولا تكاتف الجهود وتكامل الأعمال، ولذلك حرصت على تكريم شركاء النجاح والموردين المميزين في الحدث التقني الأهم عالمياً، كما وشهدت فعاليات الدائرة في جيتكس توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا ذ.م.م.

وبينت أن القيادة الحكيمة أكدت أهمية المشاركة في الحدث الرقمي العالمي، لتتمكن من وضع بصمة مميزة، مستعرضة أهم الإنجازات ومن ضمنها حصد الدائرة لـ 20 شهادة في مجال الملكية الفكرية للمشاريع الرقمية الابتكارية والمصنفات الفكرية، كما ودشنت نظامي راصد ورقيب بنسخته الرابعة.

كما شهدت منصة حكومة عجمان تكريم فريق عمل الدائرة والذي واصل العمل الدؤوب لإبراز صورة مشرقة عن سير الدائرة في مضمار التحول الرقمي وتبني أفضل التقنيات الحديثة وتسخير الذكاء الاصطناعي لجودة العمل والحياة.