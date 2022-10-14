إطلاق لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية في حكومة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان ضمن فعاليات معرض جيتكس للتقنية لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية في حكومة عجمان والتي تضم 28 مؤشراً ذكياً معززاً بالنتائج السنوية للجهات الحكومية بالإمارة.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام الدائرة، أن إطلاق لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة عجمان، وضمن خطط التحول الرقمي للدائرة بتوفير أنظمة إلكترونية ترتقي بمستوى أداء الجهات الحكومية بالإمارة من خلال نظام موحد للمؤشرات والبيانات.

وأشار إلى أهمية المشروع في تقديم مؤشرات صحيحة وقراءات دقيقة وبيانات محدثة ونتائج لمؤشرات الموارد البشرية على مستوى حكومة عجمان مما ستسهم في عملية التخطيط واتخاذ القرارات المستقبلية ورسم الخطط الاستباقية لتحقيق المؤشرات المرجوة على مستوى الحكومة.

ولفت إلى أن لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية ستكون مفعلة في جميع الجهات الحكومية في عجمان، وستوفر بيانات ونتائج لمؤشرات الموارد البشرية في الحكومة حيث تشمل بيانات جميع موظفي الحكومة، ما يمنح متخذ القرار الحصول على بيانات تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة، كما تتيح اللوحة للجهات الحكومية معرفة مدى تحقيقها للنتائج المطلوب الوصول إليها في هذه المؤشرات، وأيضاً موقعها وترتيبها بين الجهات الحكومية في الإمارة.

وأضاف: إن لوحة مؤشرات الأداء تعد منصة رئيسية للاطلاع على نتائج الجهات وتم اختصارها في صفحة واحدة فقط للعرض بكافة التفاصيل، حيث تتضمن اللوحة 28 مؤشراً على مستوى حكومة عجمان، وهي نسبة التوطين، ونسبة الدوران الوظيفي، ونسبة التوازن بين الجنسين، وتقرير الموظفين المتجاوزين لسن الستين، وتقرير التعيين، وتقرير الترقيات، وتحليل بيانات الموظفين الشخصية، وتقرير المؤهلات العلمية، ونسبة اكتمال وسلامة بيانات الموارد البشرية في نظام موارد عجمان، وتقرير جنسيات الموظفين، وتقرير بدل طبيعة العمل، وتقرير المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء، والفئات العمرية للموظفين، وتقرير المُعالين، وتقرير الإجازات المرضية، وحركات وتكلفة التأمين الصحي، واقتراحات الموظفين، ومؤشرات نظام إدارة الأداء الوظيفي، واستخدام تطبيق الهاتف الذكي، و مؤشرات نظام التدريب والتطوير، و الخبرات العملية السابقة، بالإضافة إلى التقرير الشامل لجميع المؤشرات.