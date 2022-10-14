شرطة دبي تتعاون مع «هيولت باكارد» في الابتكارات الأمنية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة هيولت باكارد انتربرايز، وذلك على هامش فعاليات معرض «جيتكس» العالمي للتقنية 2022، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي. وقع المذكرة من طرف شرطة دبي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومن الطرف الثاني، أحمد الخلافي، المدير العام لشركة هيولت باكارد انتربرايز.

وأكد اللواء خالد الرزوقي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مستمرة في جهودها لدعم قطاعاتها الشرطية والأمنية بالبحوث والدراسات والمعارف، وتعزيز شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في الوصول إلى مدينة آمنة، وإسعاد المجتمع، والابتكار في القدرات.

وحول توقيع الاتفاقية في جيتكس، أشار اللواء الرزوقي إلى أن معرض جيتكس العالمي للتقنية 2022، يعد فرصة مهمة للنمو والتطور، والبحث عن أفضل السبل والممارسات العالمية الداعمة لأهداف شرطة دبي، والمواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة في تحقيق الازدهار بالمجتمع ورفع جودة الحياة.

من جانبه، أعرب أحمد الخلافي، مدير عام شركة هيولت باكارد انتربرايز في الإمارات، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الحيوية مع شرطة دبي، منوهاً بعلاقات هيولت باكارد انتربرايز الوثيقة مع الدوائر الحكومية في الإمارات، ومؤكداً على التزام الشركة بتسخير كافة خبراتها وطاقاتها في المجال، لدعم التوجهات الاستراتيجية للجهاز الشرطي في الإمارة بما يحقق الازدهار ويرتقي بجودة حياة القاطنين على أرضها.

وتنص المذكرة على تعاون الطرفين على تطوير الأنشطة المشتركة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على استكشاف المشاريع الأمنية المستقبلية، والتعاون في تطوير الابتكارات الأمنية، والتعاون في وضع الاستراتيجيات الشاملة لمشاريع البحث والتطوير.